Trump nomina a Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal

Kevin Warsh es nominado por Trump para encabezar la Reserva Federal, en sustitución de Jerome Powell, decisión que deberá ser ratificada por el Senado de Estados Unidos.

En las primeras horas de este viernes 30 de enero el presidente Donald Trump nominó al exasistente Especial del Presidente para Política Económica y Secretario Ejecutivo del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Kevin Warsh como presidente de la Reserva Federal, en sustitución de Jerome Powell.

Este viernes el presidente de los Estados Unidos Donald Trump nominó a Kevin Warsh como nuevo presidente de la Fed, sustituyendo así a Jerome Powell.

¿Cómo anunció Trump la nominación?

A través de su red Truth Social, Trump publicó “Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo, y no me cabe duda de que se convertirá en uno de los grandes presidentes de la Fed, quizás en el mejor” sobre su nominado, quien deberá ser confirmado en el cargo por el Senado.

Como se había previsto Kevin Warsh era el nombre que circulaba como favorito para el relevo de Powell, dejando atrás a figuras como Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional, Rick Rieder, ejecutivo de BlackRock, según habría revelado el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

¿Qué advirtió Jerome Powell antes del relevo?

Previo a la decisión de Trump, el aún presidente de la Fed, Jerome Powell habría advertido que sobre quien represente a la Fed, que “Si se pierde la independencia, sería difícil restaurar la credibilidad de la institución”.

Tal como lo habría anticipado Donald Trump, su decisión no sorprende a nadie, tras su declaración: “mucha gente piensa que esta persona pudo haber estado allí hace unos años”, velando así el nombre de Kevin Warsh, quien se prevé presida la Reserva Federal (Fed), el banco central de Estados Unidos.

¿Cuál es el perfil de Kevin Warsh?

Warsh, exfuncionario de la Fed y finalista en 2017, cuando Trump se inclinó finalmente por Jerome Powell, estuvo en la Casa Blanca el día de ayer poco después de que Trump calificara a Powell de “idiota”.

