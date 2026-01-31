Latinos que ganaron Grammys anglo

La presencia latina en los premios Grammy ha dejado de ser un dato anecdótico para convertirse en una parte central de la narrativa musical global. Lo que empezó con figuras que abrían brecha en categorías especializadas ha evolucionado hacia una participación sólida incluso en las categorías principales de la industria.

Desde hace décadas, artistas latinos han subido al escenario de los Grammy para recoger estatuillas que rompen barreras. Más allá de los Latin Grammys, que celebran lo mejor de la música en español y portugués, creadores como Bad Bunny han logrado ganar múltiples Grammy anglos y acumular nominaciones en las categorías más codiciadas. El puertorriqueño ha obtenido tres premios Grammy y varias nominaciones en categorías generales, un logro significativo para un artista cuyo repertorio está mayoritariamente en español.

Otra artista que ha marcado época es Shakira, cuyo impacto traspasa géneros y fronteras. En la edición de 2025, la colombiana se llevó el Grammy a Mejor Álbum Pop Latino, sumando varios trofeos a lo largo de su carrera y consolidándose como una de las voces latinas con mayores reconocimientos en la historia de los Grammy.

Además de intérpretes, productores y compositores latinos también han sido reconocidos. El mexicano-estadounidense Édgar Barrera, por ejemplo, ha ganado al menos un Grammy como productor y compositor en la categoría Productor del Año, destacándose en un campo donde tradicionalmente predominan nombres anglófonos.

El impacto latino no se limita a unos cuantos nombres. En los Grammy más recientes, artistas como Karol G, Rauw Alejandro, J Balvin, Feid y Natalia Lafourcade figuran entre los nominados en varias categorías, reflejo de cómo la música en español y sus fusiones se han ganado un lugar en la consideración de la Academia de Grabación de Estados Unidos.

Hoy, los Grammys son testigo de una presencia latina poderosa, con voces y creadores que ya no solo compiten por trofeos en categorías especializadas, sino que aspiran a los galardones más importantes de la industria musical internacional.

