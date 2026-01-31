El año que los Grammys “prohibieron” un género

Hubo un momento en la historia de los Grammy que suena a broma, pero pasó de verdad, cuando los premios crearon una categoría para celebrar la música disco y la eliminaron un año después.

La National Academy of Recording Arts and Sciences introdujo la categoría Grammy a la Mejor Grabación de Disco (Best Disco Recording) para la ceremonia de 1980, justo cuando ese ritmo era omnipresente en clubes, radios y pistas de baile en Estados Unidos. Ese año, la icónica canción “I Will Survive” de Gloria Gaynor se llevó el trofeo en la única vez que se entregó ese premio.

Pero aquí viene lo insólito: la categoría desapareció antes de la ceremonia de 1981. Oficialmente, la Academia argumentó que la disco “ya no era un estilo musical fácilmente definible”, aunque seguía teniendo influencia en múltiples géneros pop y dance. Así, lo que parecía un reconocimiento histórico terminó siendo una especie de despedida prematura del género dentro de los Grammy.

No fue una “prohibición legal” ni un decreto contra la música disco en los clubes o en las playlists de nadie, pero sí fue un gesto simbólico: un premio que duró menos que muchas modas pasajeras. Mientras la cultura pop seguía bailando al ritmo de la disco y sus derivaciones, la Academia optó por borrar de su cartel una categoría que había existido apenas un año.

Con el paso de los años, ese episodio quedó como una de las decisiones más curiosas y debatidas en la historia del Grammy, un género que dominó una década entera, reconocido oficialmente solo una vez y luego sacado del mapa de los premios.