Kendrick Lamar arrasa en los Grammy 2026: 9 nominaciones tan solo seguido por Lady Gaga, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter y nos demuestra la talla de artista que es

Kendrick Lamar arrasa en las nominaciones para los grammys del 2026 Ampliar

Después de un año en el que GNX, su más reciente disco, tembló a la industria con un sonido totalmente renovado, experimental y lleno de mensajes sociales, Kendrick vuelve a confirmar por qué es considerado uno de los artistas más brillantes y geniales de las nuevas generaciones.

Pues es que sus nominaciones están dentro de las mejores categorías que pueden haber en los Grammys: Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año, además de categorías especializadas de rap. O sea, Kendrick nos sigue demostrando desde su presentación del Super Bowl LIX, de la talla de artista que es, canciones profundas que no solo se quedan ahí, se convierten en himnos y álbumes que se transforman en biblias.

Kendrick Lamar was the most nominated artist for the 2026 #GRAMMYS with 9 nominations:



🏆 Album of The Year

🏆 Best Rap Album

🏆 Record of The Year

🏆 Song of The Year

🏆 Best Rap Song

🏆 Best Rap Performance (x2)

🏆 Best Melodic Rap Performance

🏆 Best Pop Duo w/ SZA pic.twitter.com/9gJj7JDW6S — Hip Hop All Day (@HipHopAllDayy) November 7, 2025

Desde que lanzó good kid, m.A.A.d city en 2012, Kendrick Lamar se ha convertido en algo más que un rapero: un narrador de su tiempo, este título que se mantiene vigente. Cada disco suyo funciona como una radiografía de la sociedad estadounidense, combinando letras de puros "factos" (verdades) con unas producciones musicales que se vuelan la barda.

Después sacó To Pimp a Butterfly y volvió el narrador a la escena, revoluciando el hip-hop y elevandolo a una categoría artística que nunca nadie había considerada: más cercana a la música de arte, jazz y la poesía.

Con DAMN. ganó el Premio Pulitzer de Música, “haciendo historia como el primer artista no clásico o jazz que alzaba este prestigioso reconocimiento” algo que hasta la fecha ningún otro rapero ha logrado.

A lo largo de su carrera, Kendrick ha demostrado que no necesita seguir las tendencias para brillar. Al contrario, él crea las tendencias.

¿Quiénes son los principales nominados de los GRAMMY 2026?

Álbum del Año

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny

“SWAG” – Justin Bieber

“Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter

“Let God Sort Em Out” – Clipse, Pusha T & Malice

“MAYHEM” – Lady Gaga

“GNX” – Kendrick Lamar

“MUTT” – Leon Thomas

“CHROMAKOPIA” – Tyler, The Creator

Mejor Artista Nuevo

Olivia Dean

KATSEYE

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

Grabación del Año

“DtMF” – Bad Bunny

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Anxiety” – Doechii

“WILDFLOWER” – Billie Eilish

“Abracadabra” – Lady Gaga

“luther” – Kendrick Lamar With SZA

“The Subway” – Chappell Roan

“APT.” – ROSÉ, Bruno Mars

Canción del Año

“Abracadabra” – Lady Gaga

“Anxiety” – Doechii

“APT.” – Bruno Mars and Rosé

“DtMF” – Bad Bunny

“Golden” – KPop Demon Hunters

“luther” – Kendrick Lamar With SZA

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“WILDFLOWER” – Billie Eilish

Mejor Álbum Pop Vocal

“SWAG” – Justin Bieber

“Man’s Best Friend” – Sabrina Carpenter

“Something Beautiful” – Miley Cyrus

“MAYHEM” – Lady Gaga

“I’ve Tried Everything But Therapy (Part 2)” – Teddy Swims

Mejor Interpretación Pop Solista

“Daisies” — Justin Bieber

“Manchild” — Sabrina Carpenter

“Disease” — Lady Gaga

“The Subway” — Chappell Roan

“Messy” — Lola Young

Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

“Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande

“Golden [From “KPop Demon Hunters”]” – HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, Rei Ami

“Gabriela” – Katseye

“APT.” – Rosé, Bruno Mars

“30 for 30” – SZA With Kendrick Lamar

Mejor Álbum Rock

“Private Music” — Deftones

“I Quit” — Haim

“From Zero” — Linkin Park

“Never Enough” — Turnstile

“Idols” — Yungblud

Mejor Canción Rock

“As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)

“Caramel” – Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)

“Glum” – Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)

“Never Enough” – Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)

“Zombie” – Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblud)

Mejor álbum de música alternativa

Sable, Fable – Bon Iver

Songs of a Lost World – The Cure

Don’t Tap the Glass – Tyler, the Creator

Moisturizer – Wet Leg

Ego Death at a Bachelorette Party – Hayley Williams

Mejor Álbum Rap

“Let God Sort Em Out” – Clipse, Pusha T & Malice

“Glorious” – GloRilla

“God Does Like Ugly” – JID

“GNX” – Kendrick Lamar

“Chromakopia” – Tyler, the Creator

Mejor canción de rap

“Anxiety” — Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)

“The Birds Don’t Sing” — Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell

Williams y Stevie Wonder, compositores (Clipse, Pusha T y Malice con John Legend y Voices of Fire)

“Sticky” — Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter, Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma y Rex Zamor, compositores (Tyler, the Creator con GloRilla, Sexyy Red y Lil Wayne)

“TGIF” — Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims y Jorge M. Taveras, compositores (GloRilla)

“TV Off” — Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)

Mejor álbum dance/electrónico

Eusexua — FKA Twigs

Ten Days — Fred Again..

Fancy That — PinkPantheress

Inhale / Exhale — Rüfüs Du Sol

F*** U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!! <3 — Skrillex

Mejor canción de R&B

“Folded” — Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)

“Heart of a Woman” — David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)

“It Depends” — Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown con Bryson Tiller)

“Overqualified” — James John Abrahart Jr. y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)

“Yes It Is” — Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)

Mejor álbum de R&B

Beloved — Giveon

Why Not More? — Coco Jones

The Crown — Ledisi

Escape Room — Teyana Taylor

Mur — Leon Thomas

Mejor canción country

“Bitin’ List” — Tyler Childers, compositor (Tyler Childers)

“Good News” — Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)

“I Never Lie” — Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)

“Somewhere Over Laredo” — Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)

“A Song to Sing” — Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)

Mejor álbum de country tradicional

Dollar a Day — Charley Crockett

American Romance — Lukas Nelson

Oh What a Beautiful World — Willie Nelson

Hard Headed Woman — Margo Price

Ain’t in It for My Health — Zach Top

Mejor álbum de country contemporáneo

Patterns — Kelsea Ballerini

Snipe Hunter — Tyler Childers

Evangeline vs. the Machine — Eric Church

Beautifully Broken — Jelly Roll

Postcards From Texas — Miranda Lambert

Mejor álbum de pop latino

Cosa Nuestra – Rauw Alejandro

Bogotá (Deluxe) – Andrés Cepeda

Tropicoqueta – Karol G

Cancionera – Natalia Lafourcade

¿Y ahora qué? – Alejandro Sanz

Mejor álbum de música urbana

DeBÍ TIRAR MÁS FOTOS — Bad Bunny

Mixteip — J Balvin

FERXXO VOL X: Sagrado — Feid

NAIKI — Nicki Nicole

EUB DELUXE — Trueno

SINFÓNICO (En Vivo) —Yandel

Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)

How to Train Your Dragon – John Powell, composer

Severance: Season 2 – Theodore Shapiro, composer

Sinners – Ludwig Göransson, composer

Wicked – John Powell & Stephen Schwartz, composers

The Wild Robot – Kris Bowers, composer

Mejor canción escrita para mediops visuales

“As Alive as You Need Me to Be” – “Tron: Ares”

“Golden” – “KPop Demon Hunters”

“I Lied to You” – “Sinners”

“Never Too Late” – “Elton John: Never Too Late”

“Pale, Pale Moon” – “Sinners”

“Sinners” – “Sinners”

Mejor video musical

“Young Lion” — Sade

“Manchild” — Sabrina Carpenter

“So Be It” — Clipse

“Anxiety” — Doechii

“Love” — OK Go

¿Cuándo y dónde será la ceremonia?

La entrega número 68 de los Premios Grammy se llevará a cabo el 1 de febrero de 2026, desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles, y será transmitida por CBS y Paramount+.

Estamos ansiosos de ver quienes serán los ganadores de este año que viene, hay muy buenos exponentes para el evento de música más importante de todos los años.