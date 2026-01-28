Amazon despide a otros 16 mil empleados en tres meses

Amazon ha confirmado este miércoles un nuevo recorte de empleo que afectará a aproximadamente 16 mil trabajadores en todo el mundo, en lo que se considera la segunda gran ola de despidos en apenas tres meses. La información original se basa en datos difundidos por la propia compañía y retomada por medios internacionales como El País y Reuters.

La medida forma parte de un plan de reestructuración más amplio que busca optimizar la operación tras un periodo de fuerte contratación pospandemia y adaptarse a los cambios que trae consigo la adopción de herramientas de inteligencia artificial (IA). Fuentes oficiales señalan que este proceso encaja dentro de un objetivo general de reducir cerca de 30 mil puestos corporativos a nivel global.

Según la directiva de Amazon, los recortes impactarán principalmente a empleados de áreas corporativas como Amazon Web Services (AWS), retail, Prime Video y recursos humanos. La empresa, que suma unos 1.5 millones de trabajadores en todo el mundo, ya había anunciado en octubre de 2025 la eliminación de 14 mil empleos administrativos como parte de la primera fase de ajustes.

En un comunicado interno, Beth Galetti, vicepresidenta senior de Experiencia de Personas y Tecnología de Amazon, explicó que muchos equipos completaron su reorganización en la ronda anterior, pero otros no habían finalizado esos cambios hasta ahora. La compañía ha subrayado que estos ajustes buscan reducir niveles jerárquicos, aumentar la responsabilidad y eliminar la burocracia interna.

La compañía también ha detallado algunas medidas de apoyo para los trabajadores despedidos:

En Estados Unidos, la mayoría tendrá 90 días para buscar un nuevo puesto dentro del grupo.

En caso de no encontrar reubicación, se ofrecerán indemnizaciones por despido, servicios de recolocación y beneficios de seguro médico, según las leyes locales.

Amazon ha señalado que, pese a estos recortes, continuará contratando e invirtiendo en áreas estratégicas consideradas clave para su futuro, manteniendo su enfoque en innovación y servicios clave.

Este anuncio se produce en un contexto en el que la empresa también planea el cierre de tiendas físicas Amazon Fresh y Amazon Go en Estados Unidos, medida que implicará la desvinculación de cientos de trabajadores de esos establecimientos, con opciones de reubicación interna.

La decisión ocurre en un momento en que Amazon se aproxima a ingresos récord de cerca de 700 mil millones de dólares para 2025, según estimaciones recientes, y con el valor de sus acciones mostrando movimiento al alza en los mercados financieros.