Quién es Mariano Barbacid: El científico español clave en la investigación del cáncer de páncreas

Recientemente, se ha dado a conocer que un equipo de científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en España, liderado por el oncólogo molecular Mariano Barbacid, publicó resultados de un estudio experimental en el que consiguieron eliminar completamente tumores de cáncer de páncreas en ratones de laboratorio mediante una terapia combinada de tres fármacos, marcando lo que muchos medios describen como un avance histórico en la lucha contra uno de los tumores humanos más letales.

El nombre de Barbacid se ha expandido en las principales búsquedas de los motores de Internet, causando interés por el científico que podría poner final a uno de los padecimientos más acuciantes del siglo XXI.

¿Quién es Mariano Barbacid?

Mariano Barbacid Montalbán (Madrid, 1949) es un bioquímico y oncólogo español de reputación internacional, considerado una de las figuras más influyentes en la investigación del cáncer molecular, particularmente en el estudio de los mecanismos genéticos que permiten que las células se vuelvan tumorales.

Barbacid estudió Ciencias Químicas con especialidad en Bioquímica en la Universidad Complutense de Madrid, donde también obtuvo su doctorado en 1974. Tras una beca Fulbright se trasladó a Estados Unidos, donde trabajó en el National Cancer Institute (NCI) en Maryland, llegando a dirigir la sección de oncología y desarrollo del programa de investigación básica.

En 1982, Barbacid alcanzó un hito histórico en la biomedicina al aislar el primer oncogén humano mutado (H-RAS) implicado en cáncer, un descubrimiento que se publicó en la revista Nature y que sirvió para establecer las bases de la oncología molecular moderna. Este hallazgo marcó un antes y un después en la comprensión de cómo ciertas mutaciones genéticas pueden provocar cáncer.

Tras su etapa en Estados Unidos, incluyendo un periodo como director del departamento de biología molecular en la industria farmacéutica con Bristol-Myers Squibb, Barbacid regresó a España en 1998 para fundar y dirigir el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), dependiente del Ministerio de Sanidad, donde consolidó uno de los grupos de investigación en cáncer más importantes de Europa.

Jefe del Grupo de Oncología Experimental del CNIO

Como jefe del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, ha centrado gran parte de su carrera en estudiar el oncogén KRAS, una mutación presente en aproximadamente una cuarta parte de los tumores humanos y especialmente relevante en cáncer de páncreas, pulmón y colon.

Además de sus contribuciones científicas, Barbacid ha acumulado más de 300 publicaciones científicas, es miembro de múltiples academias científicas internacionales, como la Academia de las Ciencias de Estados Unidos y la Organización Europea de Biología Molecular (EMBO), y fue el primer español nombrado Fellow de la Asociación Americana de Investigación en Cáncer. Entre sus reconocimientos destacan el Premio Rey Juan Carlos I, la Medalla de Honor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Premio Nacional de Investigación Santiago Ramón y Cajal, así como numerosos doctorados honoris causa otorgados por universidades españolas.

En enero de 2026, Barbacid y su equipo publicaron un estudio en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) en el que una terapia combinada de tres fármacos eliminó completamente tumores de páncreas en ratones sin generar resistencia tumoral ni efectos secundarios notables, un resultado considerado un avance importante en modelos experimentales aunque todavía sin confirmación clínica en humanos.

Su trayectoria combina investigación básica y aplicada, con una visión orientada hacia nuevas estrategias terapéuticas basadas en comprender el origen molecular del cáncer, lo que lo sitúa como una de las voces científicas españolas más relevantes en los esfuerzos globales por enfrentar tumores complejos como el cáncer de páncreas.

