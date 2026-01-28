Mariano Barbacid vs cáncer de páncreas: La terapia del CNIO que elimina tumores sin efectos secundarios

Mariano Barbacid encabeza al equipo que ha logrado eliminar el cáncer de páncreas con una terapia que no ocasiona efectos secundarios.

El cáncer de páncreas ha sido, durante años, uno de los frentes más hostiles para la oncología. Su capacidad para resistir tratamientos y atacar el cuerpo lo convierte en un peligroso rival para la medicina actual. Sin embargo, un grupo de investigadores en España parece haber encontrado la combinación ideal para desactivar sus defensas.

El equipo dirigido por Mariano Barbacid ha logrado desaparecer por completo los tumores de páncreas en modelos animales. No hubo efectos secundarios. No hubo rastro de la enfermedad tras seis meses de observación. Y el hallazgo, publicado en la revista PNAS, es producto de un compuesto formado por tres inhibidores.

Esta terapia se basa en atacar el oncogén KRAS. En términos simples, el KRAS es el principal disparador de este tipo de cáncer. El problema es que atacar solo el “interruptor” no es suficiente. Por ello, el trabajo de Barbacid y su equipo en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas consistió en frenar esa laguna. Combinaron un inhibidor directo contra el KRAS con otros dos fármacos que bloquean las proteínas encargadas de transmitir sus señales.

TE PUEDE INTERESAR: El cáncer colorrectal se convierte en la principal causa de muerte en adultos jóvenes menores de 50 años

Hemos conseguido que esa desaparición sea duradera. Es decir, que no vuelvan a aparecer. — Mariano Barbacid en el diario español El Economista.

Los sujetos, que fueron los clásicos ratones de laboratorio, no solo sobrevivieron al cáncer, sino que lo hicieron sin presentar signos de agotamiento o toxicidad por el tratamiento.

Sin embargo, pese al optimismo que despiertan los resultados, las proyecciones del equipo sugieren que uno de los componentes que conforman esta terapia podría entrar en fase de ensayo clínico entre 2026 y 2027.

TE PUEDE INTERESAR: Vacuna contra el cáncer logra frenar la enfermedad en 45 pacientes con riesgo por herencia antes de que apareciera