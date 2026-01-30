¿Por qué CCH Sur estuvo sin clases? SEP y dirección detallan cinco meses de ausencias presenciales

El CCH Sur, plantel del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, vivió uno de los episodios más trágicos de su historia el 22 de septiembre de 2025, cuando un ataque con arma blanca al interior del plantel dejó un estudiante muerto y provocó la suspensión de clases presenciales durante casi cinco meses, confirmaron autoridades educativas y la SEP.

El ataque que detonó la suspensión de clases en el CCH Sur

El incidente ocurrió en la tarde del 22 de septiembre de 2025, cuando un joven identificado como Lex Ashton Cañedo López, de 19 años, ingresó al plantel con arma blanca y un cubrebocas decorado. Según las investigaciones oficiales, Ashton atacó con un instrumento punzocortante al estudiante Jesús Israel Hernández Chávez, de 16 años, quien perdió la vida de manera instantánea por una herida mortal en el cuello, de acuerdo con el dictamen pericial.

Además de la víctima fatal, un trabajador del plantel resultó lesionado al intentar detener al agresor. Tras cometer el ataque, Ashton intentó huir y se lanzó desde un edificio de tres pisos, lo que le causó fracturas en ambas piernas. Fue atendido por servicios de emergencia y quedó bajo custodia policial en el hospital, mientras enfrentaba medida de prisión preventiva justificada por homicidio calificado y lesiones.

Reacción de la comunidad y postura de la SEP

Tras los hechos, la UNAM condenó enérgicamente el ataque y activó protocolos de emergencia. La SEP sostuvo comunicación con el rector de la UNAM para dar seguimiento a la investigación y apoyar medidas de seguridad en todos los planteles de educación media superior y superior de la universidad.

La comunidad estudiantil respondió con manifestaciones, homenajes y marchas en memoria de Jesús Israel y para exigir mayores medidas de seguridad. Varios planteles de la UNAM también suspendieron temporalmente actividades para expresar solidaridad y revisar condiciones de protección.

¿Cómo y cuándo regresaron las clases en CCH Sur?

Luego de mesas de diálogo entre autoridades, estudiantes y padres de familia, el CCH Sur anunció el regreso a clases presenciales para el 3 de febrero de 2026, con nuevas medidas de seguridad implementadas: torniquetes de acceso, iluminación mejorada y vigilancia reforzada, entre otras acciones estructurales.

La dirección del plantel indicó que el regreso se dio en un contexto de reconstrucción de la convivencia escolar y con el compromiso de garantizar ambientes seguros para estudiantes, docentes y personal administrativo.