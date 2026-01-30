Plenaria PRI inicia reunión privada rumbo al nuevo periodo legislativo

Este viernes los diputados y senadores del PRI iniciaron, en privado, su plenaria PRI de cara al nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión

Este viernes los diputados y senadores del PRI iniciaron, en privado, su plenaria PRI de cara al nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión que comienza este domingo.

Los legisladores federales del tricolor, de ambas cámaras, se dieron cita en la sede nacional de su partido para analizar y convenir su agenda legislativa que impulsarán a partir de este primero de febrero y hasta el 30 de abril.

¿Qué temas discutirá el PRI en su reunión plenaria?

A puerta cerrada, los priistas discutirán también este viernes y sábado su estrategia política y los diversos temas, iniciativas y puntos de acuerdo que promoverán en el próximo periodo de sesiones.

Su líder nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, ya ha delineado los temas generales de su agenda legislativa: seguridad, economía, finanzas públicas, así como la problemática en salud, educación y el campo.

TE PUDE INTERESAR: Arrancará período de sesiones este domingo; reforma electoral y semana de 40 horas en la agenda

¿Cuándo se conocerán los detalles de la agenda legislativa?

Aunque los detalles los darán a conocer este sábado a las 10 de la mañana en la sede nacional priista.

Y esta mañana el dirigente nacional del tricolor y senador Alejandro Moreno Cárdenas recato un breve mensaje con motivo del inicio de su reunión plenaria

“¡Arrancamos nuestra #PlenariaPRI con fuerza, unidad y compromiso con nuestro país!

Aquí están las Diputadas y Diputados, Senadoras y Senadores del @PRI_Nacional, firmes y de pie, listos para dar resultados, defender a las familias mexicanas y llevar a las Cámaras las preocupaciones y el sentir del pueblo de México.

Aquí hay rumbo, hay carácter y hay con qué. ¡El PRI sí sabe gobernar! ¡Vamos con todo!”

Síguenos en Google News y encuentra más información