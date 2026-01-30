Mars y Kellanova apuestan por el mercado de botanas en México

Tras la compra de Kellanova por 35 mil millones de dólares, Mars busca expandirse en el mercado de botanas, valuado en más de 120 mil millones de pesos en México. / James Leynse

De acuerdo con el director editorial de Ideas de negocios TV, Miguel Pallares, luego de que la empresa Mars, propietaria de marcas como Snickers y M&M’s entre otras, concretara la compra de Kellanova (con sus líneas de cereales), por 35 mil millones de dólares, la meta es conquistar el mercado de botanas que tiene actualmente un valor de más de 120 mil millones de pesos.

En el espacio de “Negocios W” con Jeanette Leyva Reus, Pallares compartió la noticia de lo que consideró “la compra del año y la fusión de dos grandes multinacionales”, ya que Mars cuenta también con otras marcas como Pedeegre, en el segmento de mascotas.

"Se tiene proyectado que para 2030 "el mercado global a nivel mundial de botanas alcance ingresos anuales por más de 200 mil millones de dólares. Esto quiere decir que va a crecer alrededor de 6% cada año", @MiguelPallares, Dir. de @IdeasNegociosTV.#NegociosW con @JLeyvaReus… pic.twitter.com/UOB4lWzbZW — W Radio México (@WRADIOMexico) January 30, 2026

¿Qué implica la fusión Mars-Kellanova para México?

Pero, cuáles son las implicaciones para México con esta transacción. De acuerdo con la información dada a conocer por Mars, dijo, “el potencial de crecimiento en el segmento de mercado de botanas es una oportunidad grande parfa crecer en regiones como América Latina, los snacks representan una categoría amplia y con crecimiento sostenido a nivel global y en México”, país en donde “el consumo por persona al año de botanas es de 5 kilográmos y se prevé irá en crecimiento”.

El impacto para México es enorme, consideró, ya que “son dos grandes empresas que con su fusión ponen a México en el radar de los inversores, así como con la creación y generación de empleos”.

¿Por qué México se vuelve atractivo para los inversionistas?

Mexico, dijo, “se coloca como un territorio donde las compañías pueden planear a largo plazo, y de manera favorable aparezca en los planes de inversionistas e impacte al mercado mexicano”.

De acuerdo con diversos análisis, se proyecta que “entre 2025 y 2030 el mercado global a nivel mundial de botanas alcance ingresos anuales por más de 200 mil millones de dólares, esto quiere decir que va a crecer alrededor de 6% cada año”.

¿Cuál será el enfoque de la nueva estrategia empresarial?

Por ello adelantó que la fusión Mars-Kellanova, se enfocará en desarrollo de marcas, y crecimiento de las que ya tienen además, así como acelerar la innovación, satisfaciendo los gustos precisos de los mexicanos y de los consumidores de otras partes del mundo.

