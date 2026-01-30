Banxico presenta billete conmemorativo de 100 pesos por su centenario

El Banco de México (Banxico) dio a conocer un nuevo billete conmemorativo de 100 pesos como parte de las actividades para celebrar su centenario desde su fundación en 1925. La información sobre este lanzamiento fue difundida por la propia institución a través de un video institucional, donde se explican los elementos visuales y simbólicos que integran la pieza, así como el sentido histórico detrás de su diseño.

En el material difundido por Banxico se recuerda que “hace 100 años nació el Banco de México en el corazón de la Ciudad de México”, marcando el inicio de la trayectoria que ahora se conmemora con esta emisión especial. El banco central ha descrito este billete como un homenaje a su papel en la economía nacional durante un siglo.

El anverso del billete muestra la fachada principal del edificio del Banco de México, flanqueada por esculturas que simbolizan el trabajo y la abundancia, así como arcos que integran los nombres de personajes vinculados a la historia de la institución. Por su parte, el reverso presenta una bóveda convertida en símbolo de confianza, de la cual “brotan billetes, monedas y circuitos”, representando un diálogo entre el pasado y el futuro.

Hasta el momento no se ha detallado una fecha oficial de puesta en circulación de este billete conmemorativo ni los mecanismos precisos para su adquisición en efectivo. Banxico ha invitado al público a estar atento a sus canales oficiales para conocer cómo y cuándo estará disponible.

Este lanzamiento se suma a otras iniciativas del banco central con motivo de su centenario, como la emisión de una moneda conmemorativa de 10 pesos en plata y la incorporación de la leyenda “100 Aniversario 1925–2025” en una serie de billetes de curso legal.

