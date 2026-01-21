Nuevas monedas de 10 y 20 pesos en 2026: Cómo identificarlas, qué cambia y cuándo entran en circulación

La forma dodecagonal y el Templo de Kukulkán son las características principales de la nueva moneda de 20 pesos para este 2026.

Las monedas de 10 y 20 pesos que usamos a diario para el transporte, el súper o los gastos rápidos están por cambiar. Tras la publicación oficial en el DOF este lunes, nuestro ‘cambio’ estrenará diseños y medidas de seguridad reforzadas este 2026. Aquí te explicamos qué elementos cambian, cómo reconocer las nuevas monedas y a partir de qué fecha podrían llegar a tus manos.

¿Cómo son las nuevas monedas de 10 y 20 pesos?

La nueva moneda de 10 pesos mantendrá parte de la imagen que conocemos, pero con cambios en su fabricación. Por ejemplo:

Tonatiuh con la máscara de fuego de la Piedra del Sol.

La leyenda “Diez Pesos” y “Estados Unidos Mexicanos”.

El símbolo de la Casa de Moneda de México (M°), el año de acuñación a la izquierda y el símbolo de pesos ($) a la derecha.

TE PUEDE INTERESAR: Banxico estrena nueva moneda de 1 peso: Estos son los cambios que ya están en circulación en diciembre

¿Cómo reconocer la nueva moneda de 20 pesos?

Por otro lado, la moneda de 20 pesos, que poco a poco se ha vuelto más común entre los mexicanos, tendrá una apariencia distinta, pues esta pieza será dodecagonal, es decir, tendrá 12 lados, lo que la hace muy fácil de reconocer al tacto. Además:

Una representación del Templo de Kukulkán en Chichén Itzá.

Un contorno de 12 lados con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” y el valor de “20 pesos”.

El símbolo de la Casa de Moneda de México impreso en la superficie.

¿Cuándo sale la nueva moneda de 10 y 20 pesos?

La acuñación de estas nuevas piezas podría comenzar apenas 30 días después de la publicación del decreto. Sin embargo, esto no significa que las monedas actuales vayan a desaparecer de un día para otro.

El proceso de entrada será progresivo, de forma muy similar a como pasa cuando sale un billete nuevo. Sin embargo, debes tener en cuenta que las monedas que ya tienes en circulación no cambian su valor. Podrás seguir usándolas con total normalidad mientras las nuevas llegan.

TE PUEDE INTERESAR: Billetes y monedas que saldrán de circulación en México durante 2026