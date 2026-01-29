Premios Grammy 2026: ¿Es cierto que Justin Bieber regresa a los escenarios este domingo?

Justin Bieber está de regreso en uno de los escenarios más importantes de la música mundial, y sí, hablamos de los Premios Grammy 2026. El cantante canadiense fue confirmado como uno de los artistas que se presentarán en vivo durante la gala, que se llevará a cabo este domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

¿Por qué es tan importante que Justin Bieber regrese a los escenarios?

Este regreso marca una nueva etapa en la carrera de Bieber. Después de una pausa prolongada de actuaciones públicas de gran escala (tras cancelar su gira mundial en 2022) el artista vuelve a subirse a un escenario tan emblemático como el de los Grammy.

Además, Justin Bieber llega con cuatro nominaciones en esta edición de los premios, incluyendo categorías como Álbum del Año por ‘Swag’, Mejor Interpretación Pop Solo y Mejor Interpretación R&B, lo que lo coloca entre los nombres más destacados de la noche.

¿Cuándo y dónde podrás ver a Justin Bieber en los Grammy 2026?

La ceremonia de los Premios Grammy 2026 se llevará a cabo el domingo 1 de febrero y se transmitirá en vivo desde Los Ángeles. La gala será transmitida por la cadena CBS y también estará disponible en streaming en Paramount+.

Además de Bieber, el lineup de actuaciones incluye a artistas como Sabrina Carpenter, Clipse con Pharrell Williams y un segmento especial con los nominados a Mejor Artista Nuevo, entre otros talentos emergentes.

¿Qué significa este momento para Justin Bieber?

Este regreso al escenario de los Grammy es más que una presentación. Es una señal de que Bieber está listo para retomar una presencia más activa en la música internacional después de varios años con menos apariciones públicas y giras canceladas.