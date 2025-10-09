¡Hasta cantó! La fiesta mexicana de Justin Bieber con mariachi que se volvió viral en las redes sociales

El cantante canadiense Justin Bieber vuelve a ser el centro de atención, pero esta vez por una razón que ha enamorado a sus fans mexicanas: un baile improvisado al ritmo del mariachi.

Justin Bieber bailando con mariachi Ampliar

Aunque la vida personal de Justin Bieber ha estado bajo la lupa por su comportamiento errático, su matrimonio con Hailey Bieber y hasta la reciente boda de su ex, Selena Gomez, el ídolo pop decidió olvidar los problemas y disfrutar de una calurosa bienvenida muy a la mexicana. Te contamos cómo sucedió esta divertida actuación.

¿Cuándo bailó Justin Bieber con mariachi?

El intérprete de “Never Say Never” asistió a un evento deportivo de The League donde fue recibido con la inconfundible alegría de un grupo de mariachis. Lejos de la preocupación que ha generado en los últimos meses, un sonriente Justin Bieber se robó las miradas al sacar los “pasos prohibidos” para bailar con gran entusiasmo al compás de la música tradicional.

En el video que circula en redes, se ve al artista disfrutando el momento, moviéndose con buena vibra mientras sus amigos lo celebran. Pero la interacción de Justin Bieber con la cultura mexicana no terminó ahí.

En otro video, el cantante se anima a interpretar la famosa ranchera “Hermoso Cariño”, una canción infaltable en toda fiesta mexicana. Se le ve visiblemente contento, poniendo su toque personal mientras uno de los músicos le ayuda con la letra, demostrando que Justin Bieber es un verdadero fan de la fiesta con mariachi.

Justin Bieber con mariachi Ampliar

¿Por qué confundieron a Justin con Santa Fe Klan?

Muchos internautas compararon y hasta confundieron a Justin Bieber con el rapero Santa Fe Klan debido a dos elementos clave: su peculiar estilo de baile y la ropa holgada que lució durante el evento.

Comentarios como “Por un momento pensé que era Santa Fe Klan” inundaron las redes, donde los fans también bromearon con sus “pasos prohibidos” y su falta de sincronía con el ritmo mexicano, lo que solo aumentó el cariño de la gente. Checa el video a continuación y revisa el bailazo de Justin Bieber con mariachi.