Muere el cantante duranguense, Óscar Alvarado tras ataque armado en antro

La madrugada de este jueves falleció el cantante duranguense, Óscar Alvarado Galván de 34 años de edad, victima de un ataque armado en el exterior de un antro en la capital del Estado.

Familiares y amigos confirmaron en redes sociales, que, tras permanecer en estado grave desde el 18 de enero, “El Chino del Rancho” como se le conocía en el mundo grupero, murió en el hospital del Estado.

¿Qué se sabe sobre el fallecimiento del cantante?

Horas antes, Mayito Alvarado, hermano del artista y también dedicado a la música, había pedido oraciones para la recuperación de Óscar, quien continuaba luchando por su vida.

“Acaba de fallecer mi carnal… ayúdenme a rezar mucho para que encuentre la paz”, escribió su hermano al confirmar públicamente el fallecimiento, publicó Mayito Alvarado — Publicó en Mayito Alvarado

Durante el ataque armado, también resultó herido el subsecretario de Operaciones Estratégicas de la Secretaría de Seguridad Pública, identificado como Jesús, y quien decidió separarse del cargo.

La Fiscalía General del Estado de Durango informó que tras el hecho se realizaban las investigaciones para establecer el o los responsables de la agresión; hasta el momento no hay detenidos.

¿Quién era Óscar Alvarado?

Era un conocido cantante de música de banda. Inició desde que era un adolescente, cuando empezó a escribir y a cantar sus letras.

Su primera canción, “El Semental”, la grabó junto a Germán Lizarraga, cuando apenas tenía 15 años.

Además de cantante, también era empresario, pues recientemente había lanzado su propia marca de mezcal, en donde tuvo un evento especial en un reconocido bar ubicado al sur de la capital del estado