Bodega se incendia en Tultepec: Protección Civil descarta muertos y heridos en el barrio de San Martín

Un incendio registrado este jueves 29 de enero en una bodega del municipio de Tultepec, en la zona del barrio de San Martín, movilizó a los cuerpos de emergencia, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas ni evacuadas, informó la Protección Civil del Estado de México en su cuenta oficial de X.

El siniestro se presentó en una bodega ubicada en Av. Joaquín Montenegro núm. 85, dentro del barrio de San Martín, jurisdicción de Tultepec, donde personal especializado trabaja con un esquema preventivo y de control de riesgos para atender la emergencia y salvaguardar a la población cercana.

Se atiende un incendio en una bodega ubicada en Av. Joaquín Montenegro núm. 85, Barrio de San Martín, municipio de #Tultepec. pic.twitter.com/KJnZnFMLaE — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) January 30, 2026

De acuerdo con las autoridades, la acción inmediata de la Coordinación Estatal, en conjunto con la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tultepec y la Seguridad Pública municipal, ha permitido mantener bajo vigilancia constante la zona afectada y desplegar las estrategias necesarias para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague a viviendas o zonas aledañas.

El reporte oficial destacó que no se han registrado lesionados ni evacuaciones forzosas, y que los trabajos de monitoreo se mantienen activos para evaluar cualquier riesgo adicional y apoyar la seguridad de los vecinos. Las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar acercarse al lugar para no interferir con las labores de los equipos de emergencia.

Al momento no se registran personas lesionadas ni evacuadas; la atención se mantiene bajo un esquema preventivo y de control de riesgos, con monitoreo permanente de la zona. pic.twitter.com/milljcZM4B — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) January 30, 2026

La respuesta coordinada entre los distintos cuerpos de emergencia refleja la prioridad de proteger a la población y mitigar los efectos de este tipo de siniestros, que aunque no han dejado pérdidas humanas, sí representan un riesgo para la comunidad en general cuando ocurren en zonas urbanas.