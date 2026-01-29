2025 fue el mejor año del ahorro para el retiro y 2026 será más estable: Amafore

Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore)

Guillermo Zamarripa, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), enfatizó que 2025 quedó en los registros financieros como el mejor año para el ahorro para el retiro.

Agregó que más de la mitad de los recursos que hay en el sistema son rendimientos, ya que 57 de cada 100 pesos son plusvalías acumuladas y en 2025 se alcanzó 1.1 billones de pesos para registrar una cifra total por arriba de los 8 billones de pesos.

2025 quedó en los registros financieros como el mejor año para el Sistema de Ahorro para el Retiro; 2026 será más estable. Ampliar

¿Cuáles fueron los rendimientos de las Afores en 2025?

Guillermo Zamarripa subrayó que durante el año pasado el rendimiento de las Afores en promedio fue de 16% y consideró que los rendimientos se estabilizarán durante este 2026.

Por otro lado, el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro aseveró que los usuarios del sistema ya entienden cómo funciona y hacen uso del derecho de retirar recursos por desempleo cada cinco años.

¿Qué pasa con el retiro por desempleo y el ahorro voluntario?

Anotó que en 2025 se alcanzó un nuevo máximo histórico en el monto de retiro por desempleo en las Afores y en contraparte solo 1 de cada 10 trabajadores con cuenta en alguna de las administradoras ahorran de forma voluntaria para su retiro.

Guillermo Zamarripa afirmó que 90 por ciento de trabajadores que no ahorra voluntariamente argumentan que no les alcanza o no visualizan la importancia de destinar esos recursos a ese rubro.

El presidente de la Amafore subrayó que ante este nivel bajo de ahorro voluntario, los programas sociales son un complemento para aumentar los recursos de la pensión.

Zamarripa aseveró que el panorama se torna desafiante y es observado de cerca debido a factores externos como la renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá y el comercio exterior.

