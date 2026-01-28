Trump advierte que atacará Irán si no acepta negociar
Donald Trump señaló que Estados Unidos atacará Irán si no se alcanza un acuerdo “justo y equitativo” y advirtió que el tiempo para negociar se está agotando.
Este miércoles a través de su red social Truth Social pidió a Irán rápidamente asistir a una mesa de negociación sin armas nucleares “que sea bueno para todas las partes” y recordó que cuando no lo hicieron hubo “una gran destrucción de Irán”.
¿Qué advirtió sobre un posible ataque militar?
Trump dio a conocer que una enorme armada se dirige a Irán con “gran poder, entusiasmo y propósito” y que al igual que en Venezuela esta lista para cumplir su misión “con rapidez y violencia si es necesario”.
“Una enorme Armada se dirige a Irán. Se mueve rápidamente, con gran poder, entusiasmo y propósito. Es una flota más grande, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln. Al igual que con Venezuela, está, lista, dispuesta y capaz de cumplir rápidamente su misión, con rapidez y violencia, si es necesario. Esperemos que Irán “venga a la mesa” rápidamente y negocie un acuerdo justo y equitativo, sin armas nucleares, que sea bueno para todas las partes. ¡El tiempo se está acabando! Como le dije a Irán una vez antes, ¡HAGA UN TRATO! No lo hicieron, y hubo la “Operación Martillo de Medianoche”, una gran destrucción de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor! No hagas que eso vuelva a suceder. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente Donald J. ¡TRUMP”.— Donald Trump, presidente de Estados Unidos