San Pedro de los Pinos: Se incendia bodega de plásticos en Avenida Central, en la alcaldía Álvaro Obregón

Se incendio de una bodega de plásticos en Avenida Central, en la alcaldía Álvaro Obregón, CDMX.

Un incendio de gran magnitud fue reportado la tarde de este 28 de enero de 2026 en una bodega de plásticos ubicada sobre Avenida Central, en la colonia San Pedro de los Pinos, dentro de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

De acuerdo con los primeros reportes, la columna de humo negro fue visible desde distintos puntos de la zona, lo que generó alarma entre vecinos y automovilistas que circulaban por la avenida. Elementos de Bomberos de la CDMX acudieron al lugar para atender la emergencia y comenzar las labores para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a inmuebles cercanos.

¿Qué pasó en San Pedro de Los Pinos donde una bodega se incendió?

#AlMomento estamos atendiendo un incendio en una fábrica de papelería y plástico, en la colonia San Pedro de los Pinos, en Álvaro Obregón. Hemos ingresado al inmueble, continúo informando.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/zLbm2VDbwE — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) January 29, 2026

Debido a que se trata de una bodega que almacenaba materiales plásticos, el incendio provocó una combustión intensa, lo que complicó las tareas iniciales de control. Autoridades acordonaron el área como medida preventiva y recomendaron a la población evitar la zona mientras continuaban los trabajos de emergencia.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas, aunque los cuerpos de emergencia mantienen recorridos de supervisión en los alrededores para descartar riesgos adicionales. Tampoco se ha informado oficialmente sobre las causas del incendio, las cuales serán determinadas una vez que el fuego sea completamente controlado.

Equipos de emergencias laboran para sofocar un incendio registrado en una bodega ubicada en Calle 18, col. San Pedro de los Pinos, @AlcaldiaAO.



Evita la zona y permite el paso de vehículos oficiales. #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/n4Nx2orh1I — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) January 29, 2026

Alternativas viales para evitar el incendio en San Pedro de los Pinos

Ante el incendio registrado en una bodega de plásticos sobre Avenida Central, autoridades recomiendan evitar la zona de San Pedro de los Pinos mientras continúan las labores de emergencia. Como alternativas viales, los automovilistas pueden circular por:

Periférico

Avenida Revolución

Avenida Patriotismo

Esto permite rodear el área afectada sin ingresar al punto del siniestro. Para quienes se desplazan hacia el poniente de la ciudad, se sugiere utilizar:

Barranca del Muerto

Eje 10 Sur

En todos los casos, se pide manejar con precaución y atender indicaciones de tránsito y protección civil.