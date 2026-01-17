Marcha en Groenlandia: miles salen a las calles para defender la soberanía de la isla

Cerca de 15 mil personas salieron a las calles en Groenlandia y Dinamarca el pasado viernes 16 de enero, para rechazar públicamente las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien en días recientes reiteró que su país debería ejercer control sobre la isla por razones estratégicas y de seguridad, reportan medios daneses al diario español El País.

Las movilizaciones se registraron principalmente en Copenhague, donde una multitud marchó desde el centro de la ciudad hasta las inmediaciones de la embajada estadounidense, así como en Nuuk, capital de Groenlandia, donde habitantes locales se concentraron en actos simbólicos en defensa de la soberanía del territorio. Manifestaciones similares se replicaron en otras ciudades danesas como Aarhus y Aalborg.

De acuerdo con Reuters, los manifestantes portaron banderas de Groenlandia y Dinamarca y corearon consignas como “Groenlandia no está en venta” y “Manos fuera de Groenlandia”, en una muestra de respaldo al derecho de autodeterminación del territorio ártico, que cuenta con autonomía política pero forma parte del Reino de Dinamarca.

La protesta ocurre en un contexto de tensión diplomática creciente, luego de que Trump insistiera en que Groenlandia es clave para la seguridad de Estados Unidos por su ubicación estratégica y por la presencia de recursos naturales. El mandatario estadounidense no descartó el uso de presiones económicas en caso de oposición a su postura, lo que provocó reacciones inmediatas tanto en Europa como dentro de la propia isla.

Según El País, organizaciones civiles groenlandesas y asociaciones de residentes en Dinamarca convocaron las marchas como una respuesta directa a lo que consideran una narrativa expansionista que ignora la voluntad de la población local. Líderes comunitarios subrayaron que cualquier decisión sobre el futuro del territorio debe emanar de sus habitantes y no de intereses externos.

En Nuuk, los participantes enfatizaron la identidad y autonomía de Groenlandia, conocida en lengua local como Kalaallit Nunaat, mientras que en Copenhague se subrayó la solidaridad entre ciudadanos daneses y groenlandeses frente a las declaraciones de Washington.

El gobierno danés reiteró su respaldo a la autonomía de Groenlandia y sostuvo que el territorio no está en venta, una postura que ha sido reiterada en distintas ocasiones desde que Trump planteó por primera vez la idea de adquirir la isla durante su primer mandato.

Las protestas, que transcurrieron de manera pacífica, reflejan el impacto que las declaraciones del presidente estadounidense han tenido en la opinión pública europea y evidencian el rechazo social a cualquier intento de redefinir el estatus político de Groenlandia sin el consentimiento de su población.