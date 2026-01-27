Incendio en Iztapalapa: Policías rescatan a mujer con síndrome de Down atrapada en su casa | VIDEO

Policías de la SSC rescataron a una mujer con síndrome de Down tras un incendio en su casa en Iztapalapa, CDMX. X-SCC

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) rescataron a una mujer con síndrome de Down que quedó atrapada durante un incendio registrado al interior de una vivienda en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron el domingo 25 de enero, cuando operadores del C2 Oriente detectaron una columna de humo proveniente de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Nicolás Leblanc y Samuel F. B. Morse, por lo que alertaron de inmediato a los policías del sector.

#TarjetaInformativa | POLICÍAS DE LA #SSC ATENDIERON EL REPORTE DE UN INCENDIO AL INTERIOR DE UNA VIVIENDA Y REALIZARON EL RESCATE DE UNA MUJER CON SINDROME DE DOWN, EN LA ALCALDÍA #IZTAPALAPA.



Derivado de un reporte por un incendio dentro de un inmueble en la alcaldía… pic.twitter.com/hO9Nn4FIUZ — SSC CDMX (@SSC_CDMX) January 27, 2026

Al arribar al lugar, los oficiales acordonaron la zona y desalojaron preventivamente a vecinos de viviendas contiguas, mientras se entrevistaban con la propietaria del inmueble, quien informó que una mujer con síndrome de Down permanecía dentro de la casa y no respondía a los llamados.

Los policías se desplegaron alrededor del domicilio y, desde una ventana, ubicaron a la mujer visiblemente nerviosa. Mediante señas intentaron tranquilizarla y le indicaron que se acercara para facilitar su rescate. Con apoyo de un ciudadano, un oficial logró sacarla del inmueble, cargándola con cuidado y alejándola de las llamas.

Una vez a salvo, la mujer fue trasladada a un punto seguro, donde recibió agua y atención inicial. Posteriormente, paramédicos de la Protección Civil la atendieron por una crisis neuroconversiva, la cual fue estabilizada en el sitio sin necesidad de traslado hospitalario.

Al lugar también acudió personal del Bomberos de la Ciudad de México, quienes sofocaron el incendio, evitaron su propagación a otras viviendas y realizaron labores de enfriamiento para evaluar los daños.