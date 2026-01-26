Tras masacre en Salamanca, alcalde pide apoyo a Sheinbaum por ola de violencia|Vídeo

Tras la masacre que se vivió en Salamanca, el acalde pide apoyo a Claudia Sheinbaum

Luego de la masacre ocurrida la tarde del domingo, 25 de enero, en la comunidad Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato, el alcalde Cesar Prieto pidió a la presidenta, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora del estado Libia Denisse apoyo inmediato ante la ola de violencia que vive el municipio, tras la masacre en Salamanca.

¿Qué solicitó el alcalde de Salamanca tras el ataque?

A través de un video, el alcalde señaló que solicitó el respaldo de ambas mandatarias para recuperar la paz en el municipio, al denunciar que existen grupos criminales que buscan someter a las autoridades locales.

César Prieto aseguró que la situación de inseguridad requiere una respuesta coordinada de los tres niveles de gobierno para hacer frente a la presencia de grupos delictivos que operan en la región.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno estatal?

Mientras tanto, la gobernadora Libia Dennise publicó un mensaje a través de su cuenta de X en el que lamentó lo sucedido en el municipio y calificó el hecho como inaceptable.

Lo ocurrido en la comunidad de Loma de Flores, en Salamanca, es un hecho inaceptable que lastima profundamente a las familias guanajuatenses. Nuestra solidaridad está con las víctimas y sus seres queridos.



De manera inmediata se activó un operativo conjunto con el municipio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y fuerzas federales para atender a las víctimas, asegurar la zona y avanzar con determinación en la investigación.

La seguridad en la región ha sido reforzada. El Estado actuará con firmeza para proteger a las familias, recuperar la tranquilidad de la comunidad y dar con los responsables.

Finalmente, de acuerdo con la información oficial, se mantiene la cifra de 11 personas fallecidas y 10 más lesionadas. La carpeta de investigación fue iniciada desde la llegada de los agentes de investigación criminal al lugar de los hechos y continúa abierta para dar con los responsables.