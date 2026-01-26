;

Tras masacre en Salamanca, alcalde pide apoyo a Sheinbaum por ola de violencia|Vídeo

El alcalde César Prieto denunció que hay grupos criminales intentando someter a las autoridades

Socorro Hernández Nieto

Luego de la masacre ocurrida la tarde del domingo, 25 de enero, en la comunidad Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato, el alcalde Cesar Prieto pidió a la presidenta, Claudia Sheinbaum, y a la gobernadora del estado Libia Denisse apoyo inmediato ante la ola de violencia que vive el municipio, tras la masacre en Salamanca.

¿Qué solicitó el alcalde de Salamanca tras el ataque?

A través de un video, el alcalde señaló que solicitó el respaldo de ambas mandatarias para recuperar la paz en el municipio, al denunciar que existen grupos criminales que buscan someter a las autoridades locales.

César Prieto aseguró que la situación de inseguridad requiere una respuesta coordinada de los tres niveles de gobierno para hacer frente a la presencia de grupos delictivos que operan en la región.

¿Cuál fue la respuesta del gobierno estatal?

Mientras tanto, la gobernadora Libia Dennise publicó un mensaje a través de su cuenta de X en el que lamentó lo sucedido en el municipio y calificó el hecho como inaceptable.

De manera inmediata se activó un operativo conjunto con el municipio, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y fuerzas federales para atender a las víctimas, asegurar la zona y avanzar con determinación en la investigación.

La seguridad en la región ha sido reforzada. El Estado actuará con firmeza para proteger a las familias, recuperar la tranquilidad de la comunidad y dar con los responsables.

Finalmente, de acuerdo con la información oficial, se mantiene la cifra de 11 personas fallecidas y 10 más lesionadas. La carpeta de investigación fue iniciada desde la llegada de los agentes de investigación criminal al lugar de los hechos y continúa abierta para dar con los responsables.

