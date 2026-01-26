Inician trenes de pavimentación conservación en más de 495KM de la red carretera federal: SICT

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México inició los trabajos de repavimentación con el uso de los trenes de pavimentación entregados a las entidades.

En una primera etapa se tienen 20 trenes de pavimentación que están en funcionamiento en 16 estados del país para rehabilitar más de 495 kilómetros de la Red Carretera Federal Libre de Peaje en el primer trimestre del año.

Las entidades donde comenzaron los trabajos por administración con empleo de estos trenes son: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

De acuerdo con la Dirección General de Conservación de Carreteras (DGCC) de la SICT, al emplear los trenes de pavimentación se logra una mayor cobertura y se da atención oportuna a la Red Carretera Federal Libre de Peaje.

Entre las labores que emprendió la dependencia federal en diversos tramos carreteros del país se encuentran fresado y carpeta, bacheo, microcarpeta y recuperación de pavimentos en 495 km.

Estados donde se iniciaron las acciones y kilómetros a trabajar:

• Aguascalientes, 12.45 km

• Baja California Sur, 41.77 km

• Campeche, 19.01 km

• Coahuila, 50.40 km

• Colima, 8.01 km

• Chihuahua, 64.40 km

• Guanajuato, 26.27 km

• Guerrero, 26.38 km

• Jalisco, 28.95 km

• Estado de México, 11.85 km

• Estado de México, 4.25 km

• Michoacán, 37.41 km

• Morelos, 11.20 km

• Oaxaca, 20.50 km

• Oaxaca, 20.63 km

• Tabasco, 18.33 km

• Veracruz, 33.53 km

• Veracruz, 17.49 km

• Zacatecas, 42.20 km

Total: 495 km

La DGCC destacó que durante el presente año se espera contar con 11 trenes de pavimentación adicionales.

Estos se sumarán a los 30 que se adquirieron con inversión de mil 247 millones de pesos en 2025 y se distribuyeron a distintas entidades; 10 de ellos se entregaron a municipios del estado de México.

Con los primeros 10 trenes se trabajó en 230 kilómetros en nueve entidades para beneficio de más de 6.8 millones de habitantes; además, se generaron 559 empleos directos y mil 118 indirectos.