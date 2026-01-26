;

Explota y se incendia maderería en Lerma: bomberos controlan fuego en San Pedro Tultepec

Explosión en San Pedro Tultepec deja daños materiales y alerta a vecinos.

Elementos de la Policía Municipal y Protección Civil acordonaron la zona.

Francisco Miranda

Una maderería se incendió este lunes 26 de enero en la comunidad de San Pedro Tultepec, en el municipio de Lerma, Estado de México. El fuerte siniestro movilizó a cuerpos de emergencia y obligó a las autoridades a desplegar equipos de Protección Civil y Bomberos para controlar el fuego.

El reporte inicial llegó cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre un incendio de gran magnitud en un predio dedicado a la venta y almacenamiento de madera. De inmediato, las unidades de Bomberos de Lerma, Toluca, Metepec y San Mateo Atenco acudieron al lugar para iniciar las labores de extinción.

Testigos en la zona aseguraron que un grupo de hombres comenzó a quemar basura y después que el fuego creció no pudieron controlar el incendio, lo que provocó que el local de madereras se quemara.

Elementos de la Policía Municipal y Protección Civil acordonaron la zona para asegurar el área y prevenir riesgos adicionales.

