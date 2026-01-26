Del mando de la FGR a Londres, Congreso avala nombramiento de Gertz Manero como embajador

Alejandro Gertz Manero, tomó protesta como embajador de Reino Unido en la Cámara de Diputados.

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador ante el Reino Unido.

@Embamexru y @ConsulMexGbr nos congratulamos por la ratificación, por parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del Dr. Alejandro Gertz Manero como embajador designado de 🇲🇽 en 🇬🇧. pic.twitter.com/zi7ynqukQR — Mexican Embassy UK (@Embamexru) January 26, 2026

Te podría interesar: Gertz Manero rendirá protesta este lunes como embajador de México en Reino Unido

¿Cómo se dio la votación en la Comisión Permanente?

Con los votos de Morena, PT y Partido Verde fue avalado el nombramiento de ex titular de la Fiscalía General de la República (FGR), los legisladores de MC votaron en abstención y otra vez los del PAN y el PRI no siquiera expresaron posicionamientos ni a favor ni en contra en torno a dicho nombramiento, simplemente guardaron silencio.

Síguenos en Google News y encuentra más información