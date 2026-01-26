Del mando de la FGR a Londres, Congreso avala nombramiento de Gertz Manero como embajador
La Comisión Permanente del Congreso ratificó el nombramiento de Gertz Manero, con el respaldo de Morena, PT y Partido Verde.
El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador ante el Reino Unido.
¿Cómo se dio la votación en la Comisión Permanente?
Con los votos de Morena, PT y Partido Verde fue avalado el nombramiento de ex titular de la Fiscalía General de la República (FGR), los legisladores de MC votaron en abstención y otra vez los del PAN y el PRI no siquiera expresaron posicionamientos ni a favor ni en contra en torno a dicho nombramiento, simplemente guardaron silencio.