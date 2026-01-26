;

  • 26 ENE 2026, Actualizado 22:51

Del mando de la FGR a Londres, Congreso avala nombramiento de Gertz Manero como embajador

La Comisión Permanente del Congreso ratificó el nombramiento de Gertz Manero, con el respaldo de Morena, PT y Partido Verde.

Alejandro Gertz Manero, tomó protesta como embajador de Reino Unido en la Cámara de Diputados.

Jaime Obrajero Fernández

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó a Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador ante el Reino Unido.

¿Cómo se dio la votación en la Comisión Permanente?

Con los votos de Morena, PT y Partido Verde fue avalado el nombramiento de ex titular de la Fiscalía General de la República (FGR), los legisladores de MC votaron en abstención y otra vez los del PAN y el PRI no siquiera expresaron posicionamientos ni a favor ni en contra en torno a dicho nombramiento, simplemente guardaron silencio.

