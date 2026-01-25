Busca Sheinbaum que la recaudación aduanas alcance 1.5 billones de pesos en 2026

Destacó la presidenta Claudia Sheinbaum el aumento de 25% en la recaudación fiscal del ingreso de las aduanas que dijo, buscará que se mantenga en este 2026 para alcanzar el billón 500 mil pesos.

¿Cómo se logró el aumento en los ingresos de las aduanas?

Al encabezar la inauguración de la Aduana de Nuevo Laredo en Tamaulipas, la Primera Mandataria del país refirió que dicho logro se obtuvo por la honestidad de sus integrantes.

“Pero en aduanas el ingreso para el país es de más de 1 billón de pesos, entre 2024 y el 2025 el ingreso de aduanas, el ingreso para el beneficio del pueblo de México aumentó de un billón a 1 billón 250 mil millones de pesos… este año vamos por otros 250 mil millones de pesos adicionales, es decir llegar a 1 billón 500 mil millones de pesos el ingreso a las aduanas y lograr mayor eficiencia en todos los procesos”, señaló Sheinbaum.

Este incremento dijo, se dará con apoyo de la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México y recordó que con la Agencia de Transformación Digital, se moderniza y digitaliza todos los procesos en coordinación con el SAT para reducir tiempos en la entrada mercancías.

¿Por qué Nuevo Laredo es clave en la recaudación aduanera?

En tanto, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa Nacional, destacó que es la aduana de Nuevo Laredo la que genera el mayor porcentaje de recaudación fiscal con 33% de las aduanas terrestres por lo que dijo, se escogió este lugar como sede de oficinas centrales de la Agencia Nacional de Aduanas de México.

“Durante la construcción de esta importante obra, se generaron más de tres mil 700 empleos directos y más de 7 mil indirectos lo que refrenda el compromiso de México y sus fuerzas armadas con nuestro pueblo. Hoy la Agencia Nacional de Aduanas de México cuenta infraestructura de punta, lo que permitirá mejorar la dirección, control y vigilancia de los servicios aduanales, así como verificar el apego a las normas de comercio exterior, no sólo en Nuevo Laredo, sino todo el país”.

Además mencionó que en 2024 se concluyó la construcción de distintas secciones aduaneras donde hay equipamiento de última tecnología que permitió entre otras cosas, el aseguramiento de mil 533 armas, 4 mil 876 vehículos, 603 carros tanque, casi 50 millones de litros de hidrocarburos, más de 4 toneladas de metanfetaminas, más de 80 mil millones de pesos y 177 mil euros.

Por su parte, Rafael Fernando Marín Mollinedo, responsable de la Agencia Nacional de Aduanas de México, explicó que la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México es un espacio de más de 29 hectáreas de extensión, y con más de 320 mil metros cuadrados construidos a cargo de la Sedena.

Detalló que el edificio principal cuenta con capacidad para más de mil 100 personas además de 600 viviendas para personal.

