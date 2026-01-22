¿Se acabará la extorsión a limoneros? El análisis de Guadalupe Mora tras la caída de “El Botox”
Guadalupe Mora califica como positiva la captura de ‘El Botox’ en Michoacán, pero señala que se deben desmantelar las células criminales por completo.
Pese a celebrar este avance, Guadalupe Mora advirtió que la captura podría ser insuficiente para erradicar el problema de raíz, porque la estructura de los grupos criminales permite que, tras la caída de un cabecilla, surjan nuevos liderazgos que mantienen activas las extorsiones.
- Los Blancos de Troya: El grupo surgió bajo la fachada de un grupo de autodefensas. Son liderados por “El Botox” y su principal fuente de ingresos es el control del mercado local, decidiendo quién puede vender productos básicos y a qué precio, cobrando cuotas por cada kilo de limón comercializado.
- Los Viagras: Considerados uno de los grupos más violentos y dominantes de la región, son encabezados por los hermanos Sierra Santana. Originalmente ligados a los Caballeros Templarios y posteriormente a los grupos de autodefensa. Ahora son una organización independiente que controla laboratorios de drogas sintéticas y redes de extorsión.