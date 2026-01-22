¿Se acabará la extorsión a limoneros? El análisis de Guadalupe Mora tras la caída de “El Botox”

¿Quién es “El Botox” y qué sigue después de su detención?

Detenido en Michoacán El Botox, objetivo prioritario y presunto responsable del asesinato del empresario limonero Bernardo Bravo#EnVivo @yazminferreyra1, corresponsal de #WRadio en Michoacán, con @EnriqueEnVivo https://t.co/rTZTUZmsif — Así Las Cosas PM (@asilascosasWPM) January 23, 2026

Pese a celebrar este avance, Guadalupe Mora advirtió que la captura podría ser insuficiente para erradicar el problema de raíz, porque la estructura de los grupos criminales permite que, tras la caída de un cabecilla, surjan nuevos liderazgos que mantienen activas las extorsiones.

