Julio Iglesias se declara “feliz” luego de que la Fiscalía española archivó las denuncias en su contra

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivó la denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias por presuntos delitos de agresión sexual y trata de personas, al concluir que no tiene jurisdicción para investigar hechos ocurridos fuera del territorio español, específicamente en República Dominicana y Bahamas.

De acuerdo con información publicada por medios españoles, la decisión se basó en criterios estrictamente procesales y no en una valoración de fondo sobre las acusaciones. El Ministerio Público determinó que los hechos señalados no cumplen con los supuestos legales que permitirían a la justicia española asumir el caso, por lo que procedió a cerrar el expediente.

Tras conocer la resolución, Julio Iglesias reaccionó con tranquilidad. Según fuentes cercanas citadas por el medio, el artista se encuentra “feliz” con el archivo del caso y confiado en la solidez de su postura legal. Desde el inicio, el cantante habría anticipado que la denuncia no prosperaría en España precisamente por la falta de competencia territorial.

El entorno de Iglesias señala además que el intérprete ha estado “capitaneando su propia defensa”, tanto en el ámbito jurídico como en el mediático, manteniendo una estrategia activa para responder a los señalamientos. No obstante, pese al archivo de la denuncia, el cantante manifestó preocupación por el impacto que el proceso ha tenido en su imagen pública y reputación personal.

La resolución de la Fiscalía coincidió con una solicitud formal de la defensa para que el caso fuera archivado por falta de jurisdicción. Asimismo, los abogados del artista habían solicitado personarse en el procedimiento con el objetivo de acceder al contenido de la denuncia antes de que se tomara una decisión definitiva.

Por su parte, las representantes legales de las presuntas víctimas, vinculadas a organizaciones como Women’s Link y Amnistía Internacional, calificaron la decisión como negativa y adelantaron que explorarán otras vías legales fuera de España para continuar con el caso.

El archivo del expediente no implica una absolución judicial ni un pronunciamiento sobre la veracidad de las acusaciones, sino una determinación procesal que cierra la vía en la justicia española.