Desfile planetario 2026: NASA confirma la fecha exacta en que se podrán ver 6 planetas alineados en el cielo

El fenómeno será visible tras el atardecer y podrá observarse a simple vista y con binoculares. Getty Images

La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) confirmó que el 28 de febrero de 2026 ocurrirá un fenómeno astronómico poco común conocido como desfile planetario, cuando seis planetas del Sistema Solar parecerán alinearse en el cielo poco después del atardecer. Este espectáculo, observable desde muchos puntos del mundo, será una oportunidad única para aficionados y público en general.

De acuerdo con la NASA, los planetas que participarán en esta alineación aparente —es decir, vistos desde la perspectiva de la Tierra— serán:

Mercurio

Venus

Saturno

Júpiter

Urano

Neptuno

Aunque cuatro de ellos (Mercurio, Venus, Saturno y Júpiter) podrán verse a simple vista bajo buenas condiciones de cielo despejado, Urano y Neptuno sólo serán visibles con ayuda de binoculares o telescopios debido a su menor brillo.

Fechas y horarios para ver el desfile planetario

La NASA identificó el 28 de febrero de 2026 como el día principal en que los seis planetas formarán un arco casi perfecto en el cielo nocturno. No obstante, expertos en astronomía señalan que el fenómeno podrá apreciarse unos días antes y después de esa fecha, siempre y cuando el cielo esté despejado.

Para quienes se encuentren en el hemisferio norte, el mejor momento será justo después del atardecer, cuando el cielo deja de brillar y las estrellas comienzan a aparecer. En regiones del hemisferio sur también será visible, aunque la posición en el cielo variará ligeramente según la latitud de cada observador.

Recomendaciones de la NASA para observar el desfile planetario

Para obtener la mejor vista del desfile planetario, la NASA y astrónomos recomiendan observar desde lugares con poca contaminación lumínica, como zonas rurales o parques oscuros, lejos de las luces de la ciudad.

Aunque algunos de los planetas más brillantes podrán verse sin ayuda óptica, llevar unos binoculares o un pequeño telescopio permitirá distinguir a Urano y Neptuno, que son más difíciles de detectar.

Además, se sugiere revisar el pronóstico del tiempo antes de planear la observación, ya que nubes bajas o cielos nublados pueden dificultar la visión. La paciencia también es clave: cuanto más oscuro esté el cielo y más tiempo se dedique a mirar hacia el oeste y suroeste después del atardecer, mayor será la probabilidad de ver el desfile completo de planetas.