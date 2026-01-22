Vinculan a proceso a Erick Antonio ‘N’ por abuso sexual; es investigado por el doble feminicidio de Cindy y Teresita

Por su presunta participación en el delito de violación, Eric Antonio “N” fue vinculado a proceso, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditara su posible intervención en este ilícito, ocurrido en agravio de su ex pareja sentimental en el año 2018.

Este sujeto también es investigado también por el doble feminicidio cometido contra Cindy, su ex pareja sentimental, y Teresita, su ex suegra, ocurrido en el municipio de Cuautitlán el pasado 12 de enero.

¿Cómo ocurrió la agresión denunciada en 2018?

De acuerdo con la investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público por el delito de violación, Eric Antonio “N” habría agredido a quien era su pareja sentimental en un domicilio ubicado en Cuautitlán en el año 2018; sin embargo, la víctima, por temor a sufrir más agresiones —fue amenazada con privarla de la vida— no accedió a continuar con la indagatoria.

ESTO TE PUEDE INTERESAR: Detienen a Eric Antonio “N”, presunto responsable de doble feminicidio en Edomex

No obstante, el pasado 15 de enero de este año decidió iniciar la denuncia, al enterarse de que Eric Antonio “N” se encontraba detenido por otro motivo.

¿Cuál es la situación legal actual del imputado?

Con el avance en la investigación, el Agente del Ministerio Público recabó y aportó las pruebas necesarias para que una Autoridad Judicial determinara la posible participación de este sujeto en el delito de violación, por lo que se dictó su vinculación a proceso, fijando un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Eric Antonio “N” se encuentra recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Cuautitlán, luego de que fuera detenido el pasado 17 de enero en el estado de Guerrero por elementos de la Fiscalía del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de feminicidio.

Síguenos en Google News y encuentra más información