Detienen a Eric Antonio “N”, presunto responsable de doble feminicidio en Edomex

Elementos de fuerzas federales, con apoyo de autoridades estatales de Guerrero, lograron la ubicación y detención de Eric Antonio “N”, señalado como autor material del doble feminicidio de Teresa de Jesús y de su hija Cindy, registrado el pasado 12 de enero en el municipio de Cuautitlán, Estado de México.

Como parte de las investigaciones realizadas por policías de inteligencia y con información obtenida de algunos de sus familiares, se logró identificar un domicilio en el municipio de Acapulco, Guerrero, donde fue detenido el sujeto, quien contaba con una orden de aprehensión vigente.

¿Quiénes fueron detenidos durante el operativo?

En el mismo inmueble fue detenido Alejandro “N”, quien presuntamente ayudó al principal implicado a ocultarse. El detenido cuenta con una orden de aprehensión por el delito de abuso sexual en agravio de una menor, correspondiente a hechos ocurridos en 2022, también en Cuautitlán.

¿Qué pasará con los detenidos?

Ambos sujetos fueron trasladados al Estado de México, donde quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

¿Cómo ocurrió el doble feminicidio?

Los hechos con los que se relaciona a Eric Antonio “N” ocurrieron la noche del 12 de enero, cuando el hombre, de 35 años de edad, presuntamente utilizó un martillo para causar la muerte de ambas mujeres.

De acuerdo con el testimonio de familiares, Cindy había terminado la relación desde el martes 6 de enero debido a la violencia familiar que sufría ella y sus hijos. También se informó que la mujer se había refugiado con sus dos hijos en el domicilio de su madre, luego de huir del maltrato que presuntamente padecían por parte de su ex pareja, con quien vivía en el municipio de Tultepec.

