“Tengo el derecho de vestirme como yo quiera”, declara ‘El Puma’ antes de dejar la dirección de seguridad

“El Puma” afirmó que no existe ninguna disposición legal que lo obligue a usar el uniforme mientras conduce una patrulla

Tras ser exhibido en un video a bordo una patrulla, vestido de civil y con una mujer como copiloto, Rodrigo Rosas, alias “El Puma”, fue cesado como director de Seguridad Pública del municipio de Atlatlahucan, Morelos.

En días pasados, el jefe de la policía fue sorprendido manejando la unidad 0023 con una acompañante, lo que desató críticas en redes sociales y reclamos por su peculiar vestimenta y resultados en materia de seguridad.

La imagen de "El Puma" arriba de la patrulla se hizo viral en redes sociales Ampliar

Te podría interesar: Diputado de Morena celebra cumpleaños con jaripeo y concierto en Morelos

¿Qué argumentó el funcionario tras difundirse el video?

En su defensa, “El Puma”, afirmó que no existe ninguna disposición legal que lo obligue a usar el uniforme mientras conduce una patrulla o en su jornada laboral.

“Es mi indumentaria, la gente así me conoce, siempre visto así. Yo no le veo ninguna falta, ningún delito por vestir como yo soy. Esa es mi indumentaria y, vuelvo a repetir, tengo el derecho de vestirme como yo quiera”. — Rodrigo Rosas

También puedes leer: Aspirante a dirigir Morena en Morelos también estuvo en reunión con capos

¿Qué acciones tomaron las autoridades estatales y municipales?

En contraste, la dirección de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado inició un proceso administrativo y una investigación en contra del funcionario por el desempeño en sus funciones.

Sin embargo, horas más tarde, el Ayuntamiento de Atlatlahucan confirmó la salida de Rodrigo Rosas, bajo el argumento de que presentó su renuncia voluntaria.

Síguenos en Google News y encuentra más información