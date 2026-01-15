Diputado de Morena celebra cumpleaños con jaripeo y concierto en Morelos

Desde sus redes, los grupos invitados al cumpleaños del diputado morenista conocido como "Cuananis" invitaron al público al festejo.

El diputado local de Morena, Alfredo Domínguez Mandujano “Cuananis”, dejó a un lado la austeridad republicana y decidió echar la casa por la ventana para celebrar su cumpleaños en su municipio natal Tlaltizapán, Morelos con un jaripeo en el que participaron dos ganaderías y un concierto con tres agrupaciones musicales.

Desde principios de enero, el legislador por el IX Distrito que comprende los municipios de Tlaltizapán y Emiliano Zapata, invitó a la población a su fiesta que se llevó a cabo en la unidad deportiva del poblado de Santa Rosa 30.

¿Cómo fue el festejo organizado por el legislador?

Sin preocuparle los lineamientos de su partido, el diputado morenista contrató a Los Karkik’s, Los de la H Banda San Esteban y La Dinastia de Tuzantla, para amenizar el festejo de sus 53 años.

Incluso, por separado, cada grupo musical invitó a los habitantes de Tlaltizapán a celebrar el cumpleaños del “Amigo Cuananis”.

¿Hubo reacción de Morena ante el evento?

Y para evitar algún llamado de atención de la cúpula de Morena pidió a los asistentes llevar un juguete para “repartirlo después” a los niños del municipio.

De manera simultánea, en el zócalo municipal, la alcaldesa Nancy Gómez Flores, del Partido Verde Ecologista, rindió su primer informe de gobierno en el que abordó las deudas y presuntos desvíos de recursos que heredó de Alfredo Domínguez Mandujano cuando fue presidente municipal en el periodo 2019-2021 que han afectado el crecimiento del municipio.

Hasta el momento, la dirigencia de Morena no se ha pronunciado al respecto.

