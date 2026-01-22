Para evitar alianzas en penales se enviaron 37 reos a EU: García Harfuch

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch habló sobre el trasladados a Estados Unidos de 37 reos.

Fue en beneficio del país, así respondió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, al cuestionamiento del motivo por el cual el pasado martes, fueron trasladados a Estados Unidos, 37 reos del Penal del Altiplano.

Durante la mañanera desde Puebla, el funcionario explicó que con dicha decisión, se evitó que los integrantes del crimen organizado que ya contaban con solicitud de extradición del gobierno estadounidense, sigan manteniendo vínculos con organizaciones delictivas.

¿Por qué se decidió el traslado de reos a Estados Unidos?

“Todos estas personas como bien saben lamentablemente dentro de prisiones muchas veces, generan alianzas entre otros grupos y lamentablemente en varios lugares donde están recluidos tienen la oportunidad de continuar delinquiendo, esto es en beneficio de nuestro país al sacar a más de 90 personas que cometen delitos a veces desde dentro de prisión, pues lo que estamos evitando es extorsiones a ciudadanos mexicanos, homicidios a ciudadanos mexicanos y que continúen alianzas y fortaleciéndose grupos desde dentro de los penales, eso es lo que estamos haciendo, pero al mismo tiempo también se están haciendo revisiones aleatorias diarias, con personal de Guardia Nacional, Defensa Nacional con el apoyo de la Secretaría de Marina y personal de la Secretaría de Seguridad en todos los penales federales”. — Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Sin embargo, señaló que también se hace trabajo para reducir esas alianzas al interior de penales y centros penitenciarios.

¿Qué otras medidas se aplican en los centros penitenciarios?

“Se está trabajando en dos vías, no sólo es el traslado de estos sujetos sino fortalecer de manera importante los penales en nuestro país, ya lo mencionamos también desde el bloqueo de antenas, bloqueo de señales o hasta quitar una antena completa como en el caso de Altamira, Tamaulipas que le daba señal a un penal donde se generaban extorsiones telefónicas”. — Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Conferencia de prensa matutina desde Puebla, Puebla. Jueves 22 de enero 2026 https://t.co/WL7VYyhjMj — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 22, 2026

