Concierto Fabulosos Cadillacs: ¿Por qué prohíben playeras de futbol en el Auditorio Telmex?

Prohíben playeras de futbol en concierto de Cadillacs: podrías quedarte fuera. FB

El concierto de Los Fabulosos Cadillacs en el Auditorio Telmex de Guadalajara generó polémica antes de iniciar, luego de que el recinto anunciara una medida inusual: no se permitirá el ingreso con playeras de futbol.

La advertencia fue difundida en redes sociales del propio auditorio, donde se especifica que cualquier persona que llegue con este tipo de prenda podría quedarse fuera del evento sin derecho a reembolso.

Para el concierto de Los Fabulosos Cadillacs @lfcoficial en Guadalajara el próximo 25 de Marzo en el @AuditorioTelmex estará prohibido el ingreso con playeras de Fútbol.



En caso de incumplimiento, se negará el acceso al recinto.



Presentado por: @ocesa_total pic.twitter.com/js8lI9mHX3 — Setlist.me (@Setlist_me) March 23, 2026

¿Por qué no permiten los jerseys de futbol?

Aunque el recinto no dio una explicación oficial detallada, diversas versiones apuntan a un tema de seguridad.

En días recientes, se registraron incidentes entre aficionados de equipos de futbol en la zona, lo que habría encendido las alertas de autoridades y organizadores.

Además, canciones de la banda argentina han sido adoptadas por barras de futbol, lo que en algunos casos ha provocado ambientes de tensión en eventos masivos.

Por ello, la restricción buscaría evitar conflictos entre asistentes, especialmente en un evento con gran afluencia de público.

¿Es legal esta medida?

Sí. El Auditorio Telmex, como recinto privado, puede establecer reglas de acceso, incluyendo restricciones en la vestimenta, siempre que no violen derechos fundamentales.

Sin embargo, la decisión ha generado debate en redes sociales, donde algunos usuarios consideran la medida exagerada o incluso discriminatoria.

Lo que debes tomar en cuenta

Si planeas asistir al concierto este 25 de marzo, es importante: