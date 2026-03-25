Integrante de Backstreet Boys acusa a vecina de acoso y amenazas de muerte

El cantante Brian Littrell, integrante de los Backstreet Boys, vuelve a estar en el centro de la polémica tras denunciar a su vecina por presunto acoso, invasión de propiedad y amenazas de muerte en Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con reportes recientes y documentos legales, el artista asegura que el conflicto lleva meses escalando, al punto de poner en riesgo la seguridad de su familia.

Un conflicto que pasó de molestias a amenazas

El problema comenzó en 2025, cuando Littrell y su esposa denunciaron que varias personas ingresaban sin autorización a su propiedad frente a la playa. Entre ellas, identificaron a una vecina que, según su versión, colocaba objetos en su terreno, grababa sin permiso y acosaba constantemente al personal del hogar.

Sin embargo, la situación se agravó en los últimos meses. El cantante afirma haber recibido mensajes amenazantes que incluyen posibles ataques violentos, como incendiar su vivienda o agredirlos con armas.

Esto ha generado un ambiente de tensión constante, obligando incluso a la familia a modificar su rutina diaria por temor a nuevos incidentes.

Acciones legales y disputa en curso

Ante la falta de solución, Littrell ha recurrido nuevamente a la vía legal para proteger su propiedad y su integridad. El caso forma parte de una disputa más amplia sobre el uso de playas privadas en Florida, donde existen conflictos entre derechos de propiedad y acceso público.

Aunque algunas de sus demandas previas han enfrentado obstáculos legales, el cantante insiste en que continuará con el proceso para frenar el acoso.

El caso ha provocado reacciones divididas. Mientras algunos apoyan al artista y su derecho a la privacidad, otros cuestionan los límites del acceso a espacios costeros.

Lo cierto es que la situación ya trascendió lo legal y se convirtió en un tema de seguridad personal.

Hoy, Brian Littrell no solo enfrenta un conflicto vecinal, sino una disputa que pone en juego su tranquilidad y la de su familia.