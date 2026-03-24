Miley Cyrus y Selena Gomez se reunieron para el 20 aniversario de Hannah Montana; ¿Dónde ver el especial HOY?

El fenómeno de Hannah Montana está de regreso. A 20 años de su estreno en Disney la serie que marcó a toda una generación revive con un especial que ya está dando de qué hablar, especialmente por un detalle que nadie esperaba: la aparición de Selena Gómez junto a Miley Cyrus.

El reencuentro entre ambas artistas ha encendido redes sociales, no solo por la nostalgia, sino por lo que representa volver a verlas juntas tras años de carreras por separado. sigue leyendo para enterarte de todos los detalles del especial.

Miley Cyrus y Selena Gómez: el momento que está rompiendo internet

Uno de los puntos más comentados del especial es la participación de Selena Gomez, quien comparte pantalla con Miley Cyrus en un momento que muchos fans ya consideran histórico.

Ambas crecieron bajo el mismo universo de Disney, pero sus caminos tomaron rumbos distintos con el paso del tiempo. Por eso, verlas juntas otra vez ha sido interpretado como un guiño directo a quienes crecieron con sus series y música.

Además, el especial no solo revive escenas icónicas, también muestra una faceta más personal de Miley, reflexionando sobre lo que significó interpretar a Hannah Montana y cómo impactó su vida.

Miley Cyrus y Selena Gomez en el 20 aniversario de Hannah Montana Ampliar

¿Dónde ver el especial de Hannah Montana hoy?

El especial del 20 aniversario está disponible a través de plataformas de streaming vinculadas al catálogo de Disney, donde se ha concentrado el contenido original de la serie.

En estos espacios, los fans pueden revivir no solo este nuevo contenido, sino también episodios clásicos que marcaron una época.

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¿Qué otras celebridades aparecen junto a Miley Cyrus?

Aunque el foco está en Miley y Selena, el especial también incluye apariciones y menciones de otras figuras que formaron parte del universo Disney y del fenómeno juvenil de los 2000, lo que refuerza el factor nostalgia. Entre los nombres que han resonado están:

Mitchel Musso

Billy Ray Cyrus

¿Por qué el regreso de Hannah Montana también revive la era dorada de Disney?

Más allá del aniversario, este especial ha reactivado algo más grande. Y es que definitivamente, la nostalgia por una etapa en la que Disney dominaba la cultura pop juvenil. Series como Hannah Montana no solo lanzaron carreras, también definieron tendencias, música y hasta formas de ver la fama en una generación.

Por eso, el regreso de Miley Cyrus (ahora desde una perspectiva más madura) y la aparición de Selena Gomez no solo son un reencuentro, sino un recordatorio del impacto cultural que tuvieron.