¿Cuál fue la principal causa de muerte en México en 2025? ¡Descúbrelo!

Aunque las muertes por todas las causas en México decrecieron un 4.4% interanual en la primera mitad de 2025 hasta un total de 402 mil 320, por cuarto año consecutivo, la principal causa de muerte fueron las enfermedades del corazón, con 95.935 decesos de enero a junio, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El organismo autónomo reportó que le siguen la diabetes con 56.541 fallecimientos; los tumores malignos, con 47.121 decesos; la influenza y neumonía, con 20.097 muertes; las enfermedades del hígado, con 19.517, y los accidentes, con 19.292 decesos.

¿Cuáles fueron las principales causas de muerte en 2025?

Así, los decesos del primer semestre de 2025 fueron menores a las 420 mil 457 que se registraron en el mismo período de 2024, una diferencia de 18 mil 137 muertes.

La lista de las diez principales causas de muerte la completan las enfermedades cerebrovasculares (17.199), los homicidios (14.488), las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (10.202) y la insuficiencia renal (8.780).

De enero a junio 2025, se registraron de forma preliminar, 402,320 defunciones. Las tres primeras causas de defunción a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos.



Del total de defunciones, la distribución según sexo fue:

¿Cómo ha evolucionado la mortalidad tras la pandemia?

En medio de la pandemia de covid-19, que dejó más de 334.000 muertes reconocidas en México, el país registró los dos años con más fallecimientos por cualquier causa en 2021, con más de 1,12 millones, y en 2020, con cerca de 1,08 millones, según el INEGI.

En tanto, los decesos bajaron a 847.716 en 2022 y a 799.869 en 2023, aunque en 2024 se elevaron a 819.672 muertes anuales.

El INEGI recopiló estos datos de los registros administrativos de los certificados de defunción del Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y los cuadernos del Ministerio Público.

Al igual que en 2024, las tres principales causas de muerte fueron las mismas en hombres y mujeres en la primera mitad de 2025.

La principal distinción por género está en los asesinatos, que ocuparon el sexto lugar para los hombres, con 12.781 víctimas, mientras que en las mujeres no figuraron en los primeros diez lugares.

De las muertes registradas en los primeros seis meses de 2025, el 55,7 % fueron de hombres, el 44,2 % de mujeres y el resto de género no especificado, puntualizó el INEGI.

