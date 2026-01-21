Descuento Predial en CDMX 2026: Así podrás liquidar deudas de años anteriores con solo mil pesos

Conoce cómo puedes obtener el 100% de descuento en multas de Predial en la CDMX este 2026 pagando solo mil pesos.

Si tienes deudas acumuladas de años anteriores en tu impuesto predial, este 2026 podrías liquidarlas con un pago único de mil pesos. Gerardo Antonio Gutiérrez, tesorero de la Ciudad de México, adelantó que ya trabajan en un plan de beneficios fiscales para otorgar el 100% de descuento en multas, recargos y actualizaciones a viviendas en la capital. A continuación, te compartimos los detalles y requisitos para acceder a este beneficio.

¿Quiénes pueden liquidar sus deudas de Predial con mil pesos en CDMX?

Las familias con inmuebles de tipo habitacional que tengan un valor catastral de hasta 1.4 millones de pesos, ubicadas en el rango A-D, podrán acceder a este beneficio.

Bajo este esquema, los propietarios podrán realizar un pago de una cuota única de mil pesos para liberarse por completo de sus adeudos, sin importar cuánto sumen sus recargos o actualizaciones. Además, este beneficio también se extiende a los comercios que se encuentren en el mismo rango catastral, aunque en su caso, la cuota única para regularizarse será de 2 mil pesos.

Sin embargo, el tesorero informó que será aproximadamente hasta el 30 de enero de 2026 cuando se emitan las reglas de operación oficiales para este programa de regularización en la CDMX.

Requisitos para condonar deudas de Predial al 100%

Para que puedas liquidar tus deudas con la cuota de mil pesos, la condición que debes cumplir es haber realizado el pago del impuesto predial correspondiente al primer bimestre de 2026. Una vez que estés al corriente con el pago actual, el sistema te permitirá borrar tus deudas anteriores mediante el pago único de regularización.