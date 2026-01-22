Abren vacantes laborales para Servidores Públicos en Veracruz: requisitos y fechas clave

En un contexto donde conseguir empleo formal es clave para la estabilidad económica, la apertura de nuevas vacantes laborales en el sector público representa una oportunidad importante para quienes buscan incorporarse al servicio gubernamental. En Veracruz, se lanzó una convocatoria para ocupar distintos puestos como Servidores Públicos, dirigida a personas interesadas en colaborar directamente con la administración estatal.

¿Qué requisitos se necesitan para la convocatoria de Servidores Públicos en Veracruz?

De acuerdo con la información oficial, las personas interesadas en estas vacantes laborales deben cumplir con algunos requisitos básicos. Entre los principales se encuentra:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio actualizado.

Disponibilidad de horario

Saber trabajar en equipo y contar con habilidades básicas de comunicación y organización.

En algunos casos, dependiendo del área asignada, se puede requerir nivel medio superior o superior concluido, así como experiencia previa en actividades administrativas o de atención al público.

¿Cuál es la fecha límite para aplicar a la vacante?

La convocatoria establece una fecha límite específica para el registro de las vacantes laborales, por lo que es importante no dejar el trámite para el último momento. Las personas interesadas podrán postularse el 24 de enero y para el 25 del mismo mes, serán avisadas en caso de quedarse o no para iniciar labores del 26 al 30 de enero de 2026.

Servidores públicos vacantes 2026 Ampliar

¿Cuál es el proceso de las vacantes laborales en Veracruz para Servidores Públicos?

Esta convocatoria busca perfiles comprometidos con el trabajo institucional y con disposición para cumplir funciones administrativas y de atención a la ciudadanía, por lo que es importante conocer a detalle los requisitos, fechas y el proceso de contratación.

Paso 1: Presentarse el 24 de enero a las 10:00 AM con la documentación antes mencionados en el Auditorio de la SEFIPLAN

Paso 2: Realizar la evaluación propedéutica (con una duración aproximada de 4 hrs)

Paso 3: Se contactará a las personas seleccionadas para continuar con el proceso el 25 de enero

Las personas que resulten convocadas, iniciarán sus labores del 26 al 30 de enero de 2026.

