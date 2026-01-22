6 preguntas poderosas para empezar el año con intención (y no en automático)
Reflexionar antes de actuar, puede transformar por completo tu año
“En Martha Debayle en W", arrancamos el año con una conversación que invita a pausar antes de correr. Ariel Grunwald, mentor espiritual y coach con más de 25 años de experiencia, compartió seis preguntas clave que no buscan respuestas perfectas, sino honestas.
La idea no es exigirte más, sino vivir con mayor intención, claridad y coherencia emocional.
También podrías leer: Tus hijos se están preparando para un mundo que no existirá en 2030
¿Qué me dio verdadera alegría el año pasado y qué me la quitó?
Aquí no hablamos de logros grandes, sino de momentos reales: una caminata tranquila, una conversación honesta o sentirte libre siendo tú. Identificar lo que te dio alegría indica qué necesita más espacio en tu vida; reconocer lo que te drenó señala dónde hace falta poner límites.
¿Qué relaciones me nutrieron y cuáles me drenaron?
No todas las personas pesan igual en tu vida. Algunas te escuchan y te impulsan, otras te dejan cansado o con culpa. No siempre se trata de cortar vínculos, sino de redefinirlos: menos tiempo, más límites y expectativas claras.
¿Qué cualidades positivas descubrí en mí en 2025?
Más allá de metas cumplidas, Ariel invita a mirar el crecimiento interno: valentía, resiliencia, honestidad emocional. Tal vez pusiste límites, rompiste patrones o atravesaste algo difícil sin rendirte. Eso también cuenta y merece reconocimiento.
También podrías leer: Anatomía del ego: ¿Qué es, para qué sirve y por qué nos complica la vida? ¿Cómo usarlo a nuestro favor?
¿De qué me siento orgulloso y agradecido?
Cambiar la pregunta cambia la historia. Agradecer no borra lo difícil, pero equilibra la narrativa interna. Reconocer lo que sí funcionó fortalece la autoestima y reduce la autoexigencia constante.
¿Estoy siendo amable conmigo?
La verdadera disciplina emocional es la compasión. Si no le hablarías así a alguien que amas, no te hables así a ti. Ser amable contigo no es debilidad, es autocuidado consciente.
¿Qué haría este año si no tuviera miedo?
El miedo no desaparece, pero no debería decidir por ti. Pregúntate qué estás postergando y qué versión tuya estás evitando. No todas las decisiones se toman sin miedo, pero ninguna debería tomarse solo por miedo.