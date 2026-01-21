Pam Bondi confirma traslado de 37 capos; EU advierte más entregas

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, reconoció el traslado de 37 reos del crimen organizado quienes fueron requeridos por delitos como narcoterrorismo y tráfico de armas y anunció futuras entregas.

Los reos se encontraban bajo custodia del Gobierno de México y eran requeridos por Estados Unidos para ser presentados ante diversas cortes por delitos relacionados a narcoterrorismo, dar apoyo a organizaciones terroristas, tráfico de drogas, tráfico de armas, lavado de dinero y son pertenecientes al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Noreste y el Cártel de Golfo.

TE PUEDE INTERESAR: Traslado de reos a EU revelará nexos de políticos y empresarios con el narco: Eduardo Guerrero

¿Por qué se considera un logro histórico la extradición de capos?

Bondi señaló que este movimiento es parte del esfuerzo de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para desarticular carteles mexicanos y es un logro histórico; además enfatizó que pagarán por sus crímenes en contra de estadounidenses.

“Este es otro logro histórico en la misión de la administración Trump de destruir a los carteles. Estos 37 miembros, incluidos los terroristas del Cártel de Sinaloa, el CJNG y otros, ahora pagarán por sus crímenes contra el pueblo estadounidense en suelo estadounidense”. — Pam Bondi, fiscal general de Estados Unidos

¿Habrá más entregas de reos a Estados Unidos?

El Departamento de Justicia confirmó que se prevén mas entregas bajo protocolos similares asegurando que no se solicitará la pena de muerte para estos reos, así como acordó hacerlo con los otros prisioneros que fueron enviados en febrero y agosto de 2025 lo cual busca facilitar la cooperación de ambos gobiernos en el marco del acuerdo de extradición.

37 Mexican Nationals Wanted for Serious Crimes Transferred to the United States from Mexico, Including Leaders of Foreign Terrorist Organizations



“This is another landmark achievement in the Trump Administration’s mission to destroy the cartels. These 37 cartel members –… pic.twitter.com/3QrikbwM9I — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) January 21, 2026

La fiscal general Pamela Bondi agradeció a los agentes de la ley de la DEA, el FBI, la ATF, el USMS y los Estados Unidos. Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas por sus valiosas contribuciones a estas investigaciones.

Síguenos en Google News y encuentra más información