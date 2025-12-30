Billetes y monedas que saldrán de circulación en México durante 2026

El 2026 marcará un punto de inflexión en la historia del dinero en México. Getty Images

A partir de 2026, varios billetes y monedas mexicanas comenzarán a desaparecer gradualmente de tu monedero y de las transacciones cotidianas, dentro del proceso de modernización del dinero impulsado por el Banco de México (Banxico).

Aunque estas piezas seguirán siendo válidas y conservarán su valor nominal, dejarán de circular paulatinamente y no volverán a ser emitidas por los bancos comerciales en pagos o cambio de efectivo.

¿Qué significa el retiro de circulación?

Los billetes y monedas en proceso de retiro continúan siendo medios de pago legítimos, pero ante la resolución de Banxico serán recogidos por las instituciones bancarias cuando lleguen a sus manos y enviados al banco central. Esto implica que, aunque aún podrás usarlos para comprar o recibir pago, su presencia en la economía se irá reduciendo hasta desaparecer.

Billetes que dejarán de verse en 2026

Una de las piezas más populares en proceso de retiro es el billete de 20 pesos con la imagen de Benito Juárez (familia F), que fue ordenado fuera de circulación desde octubre de 2025. Esta denominación ha estado en las manos de los mexicanos desde 2007, pero su retiro forma parte de una estrategia para introducir billetes más seguros y resistentes a la falsificación.

Además, otras denominaciones antiguas de series anteriores también continúan su salida progresiva, aunque seguirán teniendo valor en transacciones mientras estén en circulación.

Monedas en transición

Aunque no se trata de un retiro masivo de monedas como tal, Banxico ha comenzado a actualizar la composición y diseño de monedas de 1, 2 y 5 pesos. Estas monedas convivirán con las versiones actuales, pero las nuevas piezas más duraderas irán sustituyendo a las anteriores sin afectar su uso.

¿Qué debes saber como usuario?

No pierden valor: Aunque dejen de circular, seguirán siendo legales para pagar y hacer transacciones.

Bancos los retirarán: Al depositarlos, las instituciones financieras dejarán de distribuirlos en efectivo.

Se moderniza el dinero: El objetivo de Banxico es contar con un sistema monetario más seguro, eficiente y resistente al desgaste.

El 2026 marcará un punto de inflexión en la historia del dinero en México. Mantente atento a los billetes y monedas en proceso de retiro para evitar sorpresas y conocer qué piezas irán desapareciendo de circulación este año.