Meseros sin trabajo: alza salarial obligaría a restauranteros a eliminar el oficio en este estado de México

En Aguascalientes, el sector restaurantero se encuentra en un momento crítico debido al impacto de los incrementos al salario mínimo y otros costos operativos que han encarecido la nómina y la operación de establecimientos. La Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) local advirtió que, ante este escenario, algunos negocios podrían analizar la eliminación del servicio de meseros para ajustar sus costos y mantener la rentabilidad.

El planteamiento ha generado debate entre empresarios y trabajadores, pues el mesero no solo atiende mesas, también representa un vínculo directo con la experiencia del cliente. El presidente de CANIRAC en Aguascalientes ha señalado que los aumentos salariales no han podido trasladarse completamente al precio de los alimentos sin afectar la afluencia de comensales, complicando la viabilidad de mantener estructuras tradicionales de atención.

Incremento del salario mínimo golpea el oficio de meseros

Los restauranteros locales de Aguascalientes explican que el incremento del salario mínimo, sumado a la inflación en insumos y servicios, ha duplicado los gastos de nómina en años recientes, sin que exista margen para absorberlos sin ajustes operativos. Esta situación ha puesto presión en los modelos de negocio, especialmente en establecimientos pequeños y medianos, que dependen en gran medida de la atención personalizada para atraer clientes.

Además, algunos análisis sugieren que la caída en ventas —hasta un 20 % en ciertos periodos— ha empujado a los empresarios a buscar soluciones creativas para sobrevivir financieramente sin sacrificar la calidad de sus productos.

Sistemas híbridos o digitalizados, en lugar de meseros

La propuesta de eliminar meseros ha encendido advertencias por parte de grupos laborales y de consumidores. Liderazgos sindicales han señalado que la atención al cliente va más allá de servir alimentos y representa un elemento clave para la fidelización del público, por lo que suprimir este servicio podría alejar a los comensales de los restaurantes.

Por su parte, algunos empresarios han manifestado que la innovación en la atención, como sistemas híbridos o digitalizados, podría ser una alternativa, pero reconocen que el debate apenas comienza. El sector se mantiene atento a cómo evolucionan los costos salariales y a las posibles estrategias legales o fiscales que puedan apoyar la estabilidad del empleo en el ramo.