La Asociación Nacional de Locutores realiza entrega del Premio Nacional De Locución 2025

Gabi Cam y Karina Ángulo, integrantes de Grupo Radiópolis, recibieron el Premio Nacional de Locución que anualmente entrega la Asociación Nacional de Locutores de México, bajo el lema “Honor a quien honor merece”.

En la ceremonia realizada en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología e Historia se reconoció a más de 35 locutoras y locutores destacados por su trayectoria y labor en cabina, televisión y medios digitales.

Rosalía Buaún Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, felicitó a todos los premiados por ejercer la profesión con orgullo, ética y responsabilidad .

El presidente del Jurado, Maestro Fernando Antonio Mora Guillén, destacó que el Premio Nacional de Locución recuerda el compromiso de mantener informada a la sociedad y defender la libertad y el derecho a la expresión.

Gabi Cam, conductora de El Brunch (Los40) y De Estreno (Los 40 y WRadio), recibió el PNL en la categoría Radio de Espectáculos “Alfredo Ruiz Del Río”.

Karina Angulo, conductora de KeBuena Guadalajara, recibió el PNL categoría Radio Locutor en Cabina “Enrique Bermúdez Olvera”.

En la ceremonia también fueron reconocidos destacados periodistas y locutores como Olallo Rubio, Raúl Ríos Olvera, Jorge Lapuente, Alejandro Lara Licea, Mario Filio y Arturo Mercado.