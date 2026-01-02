Predial CDMX 2026: ¿Tu casa vale menos de 2.8 mdp? Así puedes pagar 68 pesos bimestrales o tener 30% de descuento

Con la cuesta de enero arrancando en los próximos días, muchas familias mexicanas tendrán que enfrentarse a nuevos gastos; algunos que incrementan, otros que se acumulan y muchos otros que pueden ser más “ligeros”, como es el caso del pago del predial, el agua y la tenencia en la capital. Por ello, este año el Gobierno de la Ciudad de México anunció los descuentos que habrá para el pago de estos tres conceptos, así como quiénes podrán acceder a estos.

¿Cómo obtener un descuento en el predial CDMX?

A partir de enero, la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México permite tener un descuento en el pago del predial y agua, siempre y cuando los contribuyentes sean:

Adultos mayores sin ingresos fijos y de escasos recursos

Madres solteras.

Mujeres separadas o divorciadas.

Jefas de hogar.

Viudas.

Cónyuges supervivientes del propietario.

Huérfanos pensionados, jubilados o pensionados por riesgo de trabajo e invalidez.

Personas con discapacidad permanente.

Personas de 60 años.

¿De cuánto es el descuento del predial para adultos mayores en 2026?

El descuento en el pago del predial para adultos mayores de 60 años en adelante, ya sean pensionados o jubilados, es del 8% y el 5%.

¿Cuándo hay condonación del predial CDMX?

La condonación del predial aplica si realizas tu pago durante enero para conseguir el 8%, y en febrero para conseguir el 5% en el pago anual anticipado de 2026; descuento que solo aplica para grupos vulnerables y adultos mayores a partir de los 60 años.

¿Cuánto se paga de predial en CDMX?

En 2026 se establece una cuota fija bimestral del predial de 68 pesos, siempre y cuando el valor catastral del inmueble no exceda los 2 millones 808 mil 466 pesos. Sin embargo, en caso de que se exceda esta cantidad, aun así podrán tener acceso a un descuento del 30% en el pago del predial.

¿Dónde se puede pagar el predial en CDMX?

A través de la App móvil Tesorería CDMX y en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas.

¿Cómo obtener descuento en el pago de agua CDMX?

En cuanto al agua, hay un descuento del 50% de la cuota bimestral solo a inmuebles que pertenecen a grupos vulnerables y adultos mayores de la Ciudad de México.

¿Cómo obtengo el descuento de tenencia?

El descuento de tenencia en CDMX para 2026 se consigue una vez que realices el pago del refrendo que en este año corresponde a 760 pesos, lo cual permitirá conseguir el 100% de descuento de la tenencia vehicular en carros cuyo valor total, incluso con el IVA, no exceda los 638 mil pesos, y motos que no pasen de los 250 mil pesos.

A partir de enero y hasta el martes 31 de marzo se puede obtener este descuento en la tenencia en la Ciudad de México