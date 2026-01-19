;

Bálsamo para labios resecos: receta natural y el paso a paso que según Profeco garantiza que duré hasta 12 meses

Profeco revela receta y cuidados para labios resecos. Getty Images

Francisco Miranda

Si tus labios se agrietan con el frío o el viento, no necesitas gastar en productos caros para mantenerlos suaves y protegidos. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ofrece una guía sencilla para elaborar en casa un bálsamo labial natural, económico y eficaz.

Esta receta forma parte de la Tecnología Doméstica de la Revista del Consumidor y está pensada para que cualquier persona pueda prepararla en poco tiempo y con ingredientes accesibles.

Bálsamo para labios resecos: Ingredientes y utensilios necesarios

Para hacer este bálsamo casero se requieren pocos elementos que puedes encontrar en droguerías o tiendas de productos naturales. La receta concentra ingredientes que ayudan a hidratar y suavizar los labios, a la vez que forman una barrera protectora contra condiciones climáticas secas. Profeco indica que este bálsamo puede prepararse en aproximadamente 25 minutos y tiene una vida útil de entre 6 y 12 meses si se conserva adecuadamente.

Entre los ingredientes se incluyen: cera blanca de abeja, manteca vegetal, aceite de almendras, agua purificada y aceite esencial para aportar aroma y beneficios adicionales. En cuanto a utensilios, solo necesitas una cacerola para baño María, un tazón de vidrio y un frasco limpio donde almacenar el producto terminado.

Paso a paso para preparar tu bálsamo natural

  1. Prepara un baño María vertiendo agua en una cacerola y colocándola a fuego bajo.
  2. Coloca la manteca vegetal y la cera de abeja en un tazón de vidrio sobre la cacerola con agua.
  3. Calienta lentamente hasta que ambos ingredientes se fundan por completo.
  4. Agrega el aceite de almendras y mezcla bien para integrar la mezcla.
  5. Retira del fuego y añade unas gotas de aceite esencial para aromatizar y potenciar la hidratación.
  6. Vierte en un frasco limpio y deja que la mezcla repose entre 10 y 15 minutos hasta que endurezca.

Consejos para conservar y usar el bálsamo

Una vez solidificado, etiqueta tu frasco con la fecha de elaboración y la fecha estimada de caducidad para llevar control de su frescura. Profeco recomienda guardar el bálsamo en un lugar fresco y seco, lejos del calor y la luz directa, para mantener su textura firme y su eficacia.

Este bálsamo natural es ideal para aplicar varias veces al día, especialmente antes de salir al exterior o antes de dormir. Además de proteger contra la resequedad, su formulación casera evita el uso de fragancias o aditivos químicos que pueden irritar la piel sensible de los labios.

¿Por qué funciona este bálsamo?

Los ingredientes elegidos por Profeco combinan aceites y ceras que sellan la humedad natural de los labios y aportan nutrientes que ayudan a reparar las grietas. La cera de abeja crea una barrera protectora, mientras que los aceites vegetales aportan suavidad y flexibilidad.

En conclusión, este bálsamo casero no solo es práctico y económico, sino también efectivo para quienes sufren de labios resecos por el clima. Con unas instrucciones claras y materiales accesibles, puedes prepararlo tú mismo y mantener tu piel hidratada sin gastos innecesarios.

