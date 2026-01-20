Oscar 2026: 5 datos curiosos que no sabías sobre la premiación más importante del cine

Los Oscar 2026 se acercan cada vez más y a casi 100 años de historia, siguen siendo un máximo galardón para el cine. Entre tanto glamour y mucho arte, existen secretos que parecen sacados de una película de comedia o de terror.

Así que te dejamos algunos datos curiosos que quizá no sabías sobre este premio que muy pronto nos tendrá al filo de nuestros asientos por ver quién lo gana.

5 datos curiosos de los Oscar 2026

Oscar: ¿La estatuilla cuesta 1 dólar?

Sí, así como lo lees. Sin embargo, hay una explicación detrás y es que, el Oscar es de bronce chapado en oro de 24 quilates. Pero lo más curioso es que, por contrato, los ganadores no pueden vender su estatuilla.

Si deciden deshacerse de ella, están obligados a ofrecérsela primero a la Academia por el precio simbólico de 1 dólar. Esto es para evitar que los premios terminen en subastas de coleccionistas.

Oscar: Cuando el premio fue de madera

Durante la Segunda Guerra Mundial, hubo escasez de metal. Por eso, durante tres años, los ganadores recibieron estatuillas hechas de yeso pintado. Una vez terminada la guerra, la Academia invitó a los ganadores a canjear sus premios de yeso por los de metal chapado en oro que conocemos hoy.

Premios Oscar / Gilbert Flores Ampliar

Oscar: El único ganador con el nombre de la estatuilla

Solo ha existido una persona en la historia llamada Oscar que ganó un Oscar. Se trata de Oscar Hammerstein II, quien ganó dos premios a la “Mejor Canción Original”. ¿Coincidencia? Totalmente, pero es un dato que nadie tiene presente.

Oscar: La única vez que la categoría de ‘Mejor Película’ no fue lo último de la ceremonia

En la ceremonia de 1972, se decidió entregar el premio a Mejor Película antes de terminar, para cerrar con un homenaje especial a Charlie Chaplin, quien regresaba del exilio para recibir un Oscar Honorífico. Fue la ovación de pie más larga de la historia (12 minutos).

Oscar: El discurso más largo y el más corto

El corto: En 1962, Patty Duke ganó Mejor Actriz de Reparto y solo dijo: “Thank you”. Se dio la vuelta y se fue.

El largo: Greer Garson en 1943 habló por casi 7 minutos. Fue tan desesperante que, a partir de ahí, la Academia instauró la regla de los 45 segundos y empezó a usar la orquesta para “correr” a los ganadores.