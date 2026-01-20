Cámara de seguridad capta a un hombre tirando bolsas con pollo podrido en calles de Tlalpan | VIDEO
El video del hecho se viralizó y provocó preocupación por riesgos a la salud pública.
Un video difundido en redes sociales muestra a un hombre arrojando bolsas con pollo en estado de descomposición en calles de Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Las imágenes generaron indignación entre vecinos y encendieron alertas por riesgos sanitarios y posibles daños al entorno urbano.
De acuerdo con testimonios vecinales, los hechos ocurrieron en la colonia Lomas de Padierna, una zona habitacional cercana a los límites con la alcaldía Magdalena Contreras. Tras la difusión del video, residentes solicitaron la intervención de autoridades para identificar al responsable y retirar los desechos.
Dónde ocurrió y por qué preocupa a vecinos de Lomas de Padierna
Lomas de Padierna colinda con áreas como El Tanque y Los Padres, y forma parte de una región con alto valor ambiental, al incluir el Parque Nacional Lomas de Padierna. Vecinos advierten que tirar alimentos en descomposición atrae fauna nociva, incrementa malos olores y puede contaminar el suelo y el drenaje, especialmente en temporada de calor.
Habitantes señalan que no es la primera vez que se detectan tiraderos clandestinos en la zona, por lo que piden vigilancia, sanciones y campañas de concientización para evitar prácticas que pongan en riesgo la salud pública y el entorno natural.
Autoridades analizan el caso tras difusión del video
Tras viralizarse el video, autoridades de la Ciudad de México informaron que analizan el video para ubicar el sitio exacto y dar con el responsable. De confirmarse una infracción, podrían aplicarse sanciones por manejo inadecuado de residuos y por afectar la vía pública.
Mientras avanza la investigación, vecinos exhortan a reportar de inmediato cualquier tiradero irregular y a no manipular residuos orgánicos en descomposición. El caso reabre el debate sobre la gestión de basura y la corresponsabilidad ciudadana en zonas con valor ecológico.