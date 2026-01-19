FMI eleva previsión de crecimiento de México para 2026

El FMI cambia su previsión para el crecimiento económico de México, positivamente. / Anadolu

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aumentó su expectativa sobre el desempeño de la economía nacional y proyectó que el crecimiento para México en 2026 será de 1.5 por ciento, frente al 0.6 por ciento previsto anteriormente. Para 2027, el organismo anticipa una expansión de 2.1 por ciento.

El ajuste al alza fue dado a conocer en el informe Perspectivas de la Economía Mundial, publicado este lunes, en el que el FMI subraya que la evolución económica del país sigue estrechamente ligada al desempeño de Estados Unidos, su principal socio comercial.

¿Qué factores explican el nuevo pronóstico del FMI?

De acuerdo con el organismo internacional, Latinoamérica crecerá 2.2 por ciento en 2026, una décima menos que lo estimado en octubre pasado, antes de repuntar a 2.7 por ciento en 2027, aunque seguirá por debajo del promedio de las economías emergentes.

El FMI explicó que el crecimiento moderado de la región responde a baja productividad, limitada inversión y condiciones financieras más restrictivas, además del impacto de la desaceleración del comercio mundial. En el caso de México, también influye una inversión pública limitada, aunque se beneficia de la reconfiguración de las cadenas de suministro en Norteamérica.

En América Latina y el Caribe, se proyecta que el crecimiento se modere al

2,2% en 2026 y que repunte hasta el 2,7% en 2027, conforme los países de la región se aproximan al nivel potencial desde diferentes posiciones cíclicas. Proyeccones por región: https://t.co/zVTHqhwyAJ pic.twitter.com/g2C7t2yGxG — FMI (@FMInoticias) January 19, 2026

¿Cómo se compara México con otras economías de la región?

El informe destaca que Brasil, la mayor economía de Latinoamérica, crecería 1.6 por ciento en 2026, por debajo del 2.5 por ciento estimado para 2025, debido al endurecimiento financiero y una política fiscal menos expansiva.

En contraste, Argentina muestra una recuperación más acelerada, con una previsión de crecimiento de 4 por ciento en 2026, impulsada por un efecto rebote tras un fuerte ajuste macroeconómico, aunque el FMI advierte que la sostenibilidad dependerá de la continuidad de las reformas.

De manera general, el organismo alertó que la región sigue siendo vulnerable a choques externos, como una reversión de flujos de capital, caídas en precios de materias primas o mayores tensiones geopolíticas, además de los elevados niveles de deuda pública.

